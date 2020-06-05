Güzel sanatların kayıt ve sınav tarihleri değişikti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Daha önce 6 – 7 ve 8 Temmuz 2020 olarak açıklanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne giriş sınavları tarihleri yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre;

• Sınav Kayıt İşlemleri: 4 – 19 Haziran 2020 (Perşembe – Cuma)

• Yetenek Sınavlarına Yönelik Kurs Çalışmaları: 22 – 23 Haziran 2020 (Pazartesi – Salı)

• 6. ve 9. Sınıflara Giriş Akademik Sınavı (I. Oturum): 24 Haziran 2020 Çarşamba

• 6. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 25 Haziran 2020 Perşembe

• 9. Sınıflara Giriş Yetenek Sınavı (II. Oturum): 26 Haziran 2020 Cuma

• Sonuçların ilanı: 26 Haziran 2020 Cuma olacaktır.

Sınav Kayıt işlemleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sayfasında bulunan “Sınav Başvuruları” bölümünden online olarak yapılmaya başlanmıştır.

Sınavla ilgili sorularınız için mebnet.net adresinde sınav kılavuzunu inceledikten sonra Whatsapp destek hattını (0539 108 63 33) veya mesai saatleri içerisinde (0392) 600 18 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 18:25