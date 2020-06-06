El Ele Kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi

LTB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kendi bünyesindeki El Ele Kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi

El Ele Kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kendi bünyesindeki El Ele Kreşi çocuklarıyla bir çevre etkinliği düzenledi. 
LTB tarafından yapılan açıklamaya göre önce LTB Fidanlığı’ndaki çalışmaları inceleyen ve çiçek ile fidan diken El Ele Kreşi çocukları daha sonra da Barış Manço Parkı’na giderek sosyal mesafe kuralına da uyarak oradaki zemin çizgi oyunlarında oynadılar. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğin LTB Fidanlığındaki bölümüne katılarak çocukların Dünya Çevre Günü coşkusuna ortak oldu.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, Covid-19 nedeniyle bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü küçük bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti ve tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de çevre sorunları yaşandığına dikkat çekti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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