Türkiye’nin ilk  Ermeni müzesi 

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Ermeni köyü olan Vakıflı'da, ülkenin ilk Ermeni müzesi kuruldu. Müzede, Ermeni kültürünün yanı sıra farklı kültürler de tanıtılıyor. Musadağ Müzesi'nin kurulması için uzun süredir çalıştıklarını belirten Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, "Bu müze sadece Ermeni kültüründen değil, Anadolu'da kardeşçe yaşayan tüm halkların kültüründen izler taşıyor" dedi.

Ermeni kültürüne ait bir yaşamın sürdüğü köyde, Anadolu’da yaşamış tüm halkların kültürel esintilerinin olduğunu kaydeden Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, yapılan Musadağ Müzesi’nin sadece Ermeni halkının kültürünü değil, Anadolu’daki tüm halkların kültüründen harmanlanmış bir yapıyı temsil ettiğini söyledi. Bu topraklarda var edilen ortak bir kültür olduğuna dikkat çeken Çapar, birçok ülkenin bu tür değerlere ulaşmak adına yoğun çalışmalar yaptığını ama Türkiye´de kültüre ve tarihe dair birçok eserin ulaşılabilir olduğunu bunun değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.