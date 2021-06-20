İnsanlığa ışık olacaklar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2020 - 2021 Akademik Yılı mezunları, GAÜ Girne Kampüs GAULympic alanında düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Adına Ahmet Bozdağ, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üst düzey Devlet yetkilileri, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker, KÜB Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Lent Taner, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ömer Camcı, Uluslararası Final Üniversitesi Genel Sekreteri Bülent Taşel, GAÜ ve KAÜ Akademik ve İdari Kadrosu ile velileri ve mezunlar katıldı.

Mezuniyet Töreni; geçmişten günümüze Kıbrıs medeniyetlerini temsil eden Şovalye ve Yeniçeri kıyafetleri ve atların geçişi, mezunlar ve akademik kadronun geçiş töreni ile başladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’ın açılış konuşması ile başlayan törende, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç ve Beraberinde ki ekip tarafından Ney dinletisi ve Semazen gösterisi, Indian Fült Dinletisi ve GAÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu müzik dinletisi gerçekleşti.

Ardından, üniversite birincileri mezunlar adına konuşmalarını gerçekleştirerek ailelerine ve arkadaşlarına anlam ve duygu yüklü mesajlar verdi.

Tören, görkemli bir havai fişek gösterisi ve öğrenciler için hazırlanan parti ile sona erdi.

