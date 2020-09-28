KTOEÖS Genel Sekreteri'nden ciddi uyarı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, hükümeti yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gereğini yapmaya çağırdı.
Eylem, “Karantinalı girişler, sağlığın, güvenliğin sağlanması, tedbirlerin alınmasıyla okullarımızda yüz yüze eğitime geçilmesi gerek. Uzaktan (çevirim içi) öğretim yüz yüze eğitime sadece destek olarak kullanılması gereken (hybird) bir sistemdir. Hükümet edenler daha fazla geç kalmadan, uzmanların sesine de kulak vererek, üzerine düşen görevi yerine getirsin” dedi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, hükümeti yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gereğini yapmaya çağırdı.
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YORUMLAR
cok bilmis cok konusan ama bos konusan hayalperestleren cekti bu dunya