KTOEÖS Genel Sekreteri'nden ciddi uyarı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, hükümeti yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gereğini yapmaya çağırdı.

Eylem, “Karantinalı girişler, sağlığın, güvenliğin sağlanması, tedbirlerin alınmasıyla okullarımızda yüz yüze eğitime geçilmesi gerek. Uzaktan (çevirim içi) öğretim yüz yüze eğitime sadece destek olarak kullanılması gereken (hybird) bir sistemdir. Hükümet edenler daha fazla geç kalmadan, uzmanların sesine de kulak vererek, üzerine düşen görevi yerine getirsin” dedi.



Eylem yazılı açıklamasında, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye girişlerde karantina uygulanmadığı, vaka sayısının arttığını belirterek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “öngörüsüz” olmakla, “eğitimde kaos” yaratmakla, Bakan Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık yetkililerini “kamuoyunu her şey yolundaymış gibi yanıltmakta”, “pembe tablolar” çizmekle suçladı. Eylem, doğru düzgün hiçbir altyapı, hazırlık ve organizasyon yapılmadığını, bakanlığın el yordamıyla çözümler üretmeye çalıştığını, hâlâ interneti, cihazı olmayan, uzaktan eğitime erişemeyen çocukları tespit etmediğini savundu. KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki'nin bu konudaki çalışmasına ve raporuna atıfta bulunarak, “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini asla tutamaz. Okulların (yüz yüze veya çevrimiçi) uzun süre kapalı kalması, öğrenme kayıplarına ve davranış değişikliğine neden olacaktır. Bu durum çocuk ve gençlerin akıl sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. İster yüz yüze, ister çevrimiçi eğitim seçeneği kullanılsın okulların rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekecek” ifadelerini paylaştı.