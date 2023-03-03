LAÜ Depremzede öğrencilere %100 eğitim bursu verecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler nedeniyle hayatını kaybeden insanlara bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara da acil şifalar diledi. LAÜ tarafından yapılan açıklamada anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremlerin büyük bir yıkıma neden olduğu, çok sayıda can kaybı ve yaralanma ile sonuçlandığı ve tüm milletimizi derin bir üzüntüye boğduğu belirtildi. Kayıplar arasında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ve mezunların da yer aldığı belirtilen açıklamada, tüm bu yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü içerisinde bulundukları ifade edildi. LAÜ Yönetimi, yaşanan bu doğal afet sonrası yaraların en kısa zamanda sarılması ve depremden etkilenen öğrencilerin yanında durup onlara destek olabilmek adına, OHAL bölgesinden gelen tüm depremzede öğrencilere yönelik bir takım destek uygulamaları hakkında ivedilikle kararlar alındığını vurguladı. Bu kapsamda OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerinin içinde bulundukları zor şartlarda ülkemize dönüp eğitimlerine devam edebilmeleri için Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti gerekli hassasiyeti göstermiş ve söz konusu öğrencilerin tümüne 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde 100% eğitim bursu verilmesini kararlaştırmıştır.

Uygulamalar arasında ücretsiz kayıt dondurma hakkı da var

Depremzede öğrencilere yönelik destek uygulamalarının bir diğerinin ise, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine yönelik ödeme yapmış öğrencilerin yatırdıkları eğitim ücretlerinin bir sonraki döneme aktarılması olduğunu kaydeden LAÜ Yönetimi, talep etmeleri halinde öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde ücretsiz kayıt dondurma hakkının da verileceğini ifade etti. Depremzede öğrencilerin, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimlerine başlayabilmeleri için mevcut mali yükümlülüklerine bakılmaksızın ders kayıt haklarının açılmasının da alınan kararlar arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde 14 Nisan 2023 tarihine kadar cezasız ders kaydı yapabilme hakkının da verilmiş olduğu vurgulandı.