İlginç bir iddia

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Hükümetin Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile şaibeli yöntemleri yasallaştırmaya çalıştığını ve doğrudan alım yöntemi ile organize vurgunlara zemin hazırladığını savundu.

CTP Milletvekili Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin halka hizmet bahanesiyle, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) üzerinden şeffaflık, hakkaniyet, rekabetin sağlanması, kamu yararı ve menfaati ilkelerini ettiğini kaydetti. Şahiner, Kamu İhale Yasası'nda yapılan değişiklik ile doğrudan alım maddesinin kapsamını genişleterek “adrese teslim ihalelere kapı araladığını ve şaibeli yöntemleri yasallaştırmaya çalıştığını da ifade etti.

Hazırlanan yasa değişiklik önerisini “Hükümet tarafından halkın cebinden daha çok çalmak, daha çok rüşvet alınabilecek ortam yaratmak, birilerine daha çok rant sağlamak ve daha büyük vurgunlara imza atmak için yapılmış ince bir ayar” olarak niteleyen Şahiner, “Son üç yılda, gördüklerimizden acı bir şekilde tecrübe ettik ki, doğrudan alım dendiğinde aklımıza gelen ilk şey, Kıbrıs Türk halkının ekonomik anlamda kanını emerek fahiş kar elde eden birkaç şirketin cebine giren yüz milyonlarca dolarlık vurgun, karanlık, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları olmuştur. Halka hizmet, halk için adil, şeffaf ve rekabetin olduğu bir süzgeçten geçmezse, yani ihale yolu ile yapılmazsa halk için her zaman bir zulme dönüşecektir” ifadelerini kullandı.