Olumlu adım

Özlem ÇİMENDAL-Esengül AYKAÇ



Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden etkilenen üniversite öğrencilerinin KKTC’deki eğitimlerine devam edebilmeleri için bazı önlemler alındı. Özellikle DAÜ ve LAÜ depremzedelere tam burs verileceğini duyurdu.

Diğer üniversiteler de çeşitli indirim kararı alarak bunları kamuoyuna açıkladı.

İşte üniversitelerin açıkladığı kararlar

Yakın Doğu Üniversitesi depremzede öğrencilerin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine ait ödenmemiş eğitim harçlarını sildi. Ayrıca üniversite rektörlüğü aldığı karar ile kampüsündeki yurtlarda bulunan 470 yatak kapasitesi, depremzede öğrencileri için ücretsiz tahsis edilecek.

Lefke Avrupa Üniversitesi de bu kapsamda OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerinin içinde bulundukları zor şartlarda Kıbrıs’ın kuzeyine dönüp eğitimlerine devam edebilmeleri için tümüne 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde 100 eğitim bursu verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Ücretsiz kayıt dondurma hakkı da verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası OHAL ilan edilen bölgelerde ikamet eden öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla depremzede öğrencilere yüzde 100 burs hakkı tanıyor. Halihazırda kayıt yapıp mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler ise öğrenim harcını bir sonraki akademik döneme aktarabilecekler. Deprem nedeniyle zorunlu sebeplerden dolayı yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrenciler, başvuru tarihi dikkate alınmaksızın talepte bulunmaları halinde öğrenci hizmetleri fonu dahil herhangi bir ücret ödemeden 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurabilecekler. Ayrıca, OHAL Bölgesi’nde ikamet eden ve Kıbrıs’a gelemeyecek olan öğrencilerin 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam zorunluluğu olmayacak ve 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar dönemi için geç kayıt cezası alınmayacaktır.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de öğrencilere yönelik indirim ve kayıt dondurma seçeneklerini sundu. Yine UKÜ, cezasız ders kaydı yapabilme, mevcut mali yükümlülüklerine bakılmaksızın ders kayıt haklarının açılması hakkı da tanıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) de deprem bölgesinde yaşayan ve öğrenimlerine devam etme noktasında adamıza gelen depremzede öğrencilere ücretsiz yemek ikram edileceğini de duyurdu. Yine üniversiteden yapılan açıklamada, “GAÜ Hazırlık Okulunda İngilizce eğitimi alan deprem bölgesinden gelen öğrencilerimize, Hazırlık Okulu ders kitapları ücretsiz olarak verilecektir” denildi.