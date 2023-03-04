Üreticinin lehine olacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, valensiya hasadından 50 bin tonluk rekolte beklediklerini ifade ederek, gelecek hafta içerisinde fiyatın duyurulacağını söyledi.

Oğuz, Cypfruvex’in, kendi menfaatine veya ticari payına göre değil üreticinin lehine bir fiyat açıklayacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Güzelyurt bölgesinde narenciye hasadı yapılan işletmeleri yerinde ziyaret etti.

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Bakan Oğuz, Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd. Narenciye Paketleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Oğuz, tüccarlara ait diğer narenciye işletmelerini de ziyaret etti.

Oğuz yaptığı açıklamada, mandora (king) hasadının başlayıp, bitmesine sayılı günler kala bölgedeki fabrikaları, işletmeleri yerinde ziyaret ederek, imalatçıların sorunları, sektörün içerisinde bulunduğu durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretin Türkiye’deki deprem felaketinden dolayı ertelendiğini anlatan Bakan Oğuz, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Narenciyede rekolte azlığı oldu

Mandora sezonunun ocak ayında başlayıp, Mart ortasına doğru sonlanacağını belirten Dursun Oğuz, bu yıl sektörün içerisinde narenciyede rekolte azlığı olduğunu, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde böyle bir durum oluştuğunu ifade etti. Bu nedenle üreticiye gelir getirme açısından herkesi memnun eden fiyatlar ortaya çıktığını dile getiren Oğuz, bu fiyatlandırma oluşurken, Cypfruvex’in neden piyasaya müdahale etmediği, neden fiyat açıklamadığı yönünde eleştiriler aldıklarını söyledi.

İhraç kalemlerinin içerisinde narenciyenin büyük bir kısımdan oluştuğunu ifade eden Bakan Oğuz, aylar öncesinden hatta geçen yıl hasat bittikten sonra yeni sezonla ilgili üreticilerle anlaşma yapılan bahçeler olduğunu anlatarak, bu nedenle serbest piyasaya koşullarına göre bir fiyat oluştuğunu

Mandora ürününün 50 bin tonu bulmasını bekliyoruz

Mandora ürününün 50 bin tonu bulmasını beklediklerini ifade eden Oğuz, bu ayın ortasından itibaren de valensiya ile ilgili üreticilerin fiyat beklentisi olduğunu, Cypfruvex’in bu konuda uzun süreden beridir çalışma yaptığını ve gelecek hafta içerisinde bu fiyatın duyurulacağını kaydetti.

Valensiya hasadından da 50 bin tonluk rekolte beklediklerini ifade eden Bakan Oğuz, Cypfruvex’in, kendi menfaatine veya ticari payına göre değil üreticinin lehine bir fiyat açıklayacağını kaydetti. Cypfruvex’in, denge unsuru olma misyonu olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, Cypfruvex’in oluşan fiyatlara müdahale etmeyerek, piyasanın kendi içerisinde doyuma ulaşmasını beklediğini ve şu anda piyasada alabileceği miktarda mandora ürününü aldığını anlattı. Oğuz, valensiyayla ilgili de fiyat açıklandıktan sonra Cypfruvex’in üzerine düşen mükellefiyeti yapacağını belirtti.

