140 bin adet dağıtacak

Türk Kızılay, depremzedelerin gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için toplam 70 milyon lira değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacak.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda, en yakınlarındaki zincir marketlerden karşılamaları için "alışveriş kartı" uygulaması başlatıldı.

Zincir marketlerin faaliyet gösterdiği 7'si afet bölgelerindeki iller olmak üzere toplamda 76 ile tahliye edilen afetzedeler için ilk etapta toplam 70 milyon lira değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtılacak.

Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere, Türk Kızılay il merkez şubeleri tarafından dağıtılacak. Afetzedelerin bu kartlardan yararlanmaları için belirli kriterler olacak. Afetzedeler kartlarını almak için Kızılay şubelerine başvuru yapabilecek.

Afetzede vatandaşlara verilecek kart sayısı hanedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebilecek.

Kartla birlikte kullanımına ilişkin broşür de verilecek. Alışveriş kartlarının son kullanım tarihi 1 Mayıs 2023 olacak.

