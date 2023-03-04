‘Yarın çok geç olabilir’

Viyana ve Almanya'da çevre ve iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesi talebiyle gösteriler düzenlendi. Çevreciler, "Yarın çok geç" sloganı altında düzenledikleri gösteride, "İkinci bir gezegen yok", "Çevre için hemen eyleme geçilsin", "Daha fazla otoyolu yapılmasın" yazılı pankartlar taşıdı.

Almany’da iklim değişikliğine karşı "Fridays for Future" hareketi tarafından yapılan çağrının ardından Almanya'nın 240 il ve ilçesinde iklimin daha fazla korunması için gösteriler yapıldı.

"Fridays for Future" hareketi, yüzlerce protesto etkinliğinde kamu sektöründeki uyarı grevleriyle dayanışma göstererek "ulaşımda ekolojik bir değişim için yan yana" sloganları attı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan çevre aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etmesini ve Paris Anlaşması iklim hedeflerine uymasını istedi.

Gösterilerde "Bombalar yerine ağaçlar", "Yeni sömürgeciliğe, kapitalizme ve fosil yakıtlara karşı birlikte" ve "İklim nötr bir endüstri için" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

İkinci bir gezegen yok

Avusturya’nın başkenti Viyana'da da binlerce çevreci, küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon emisyonunun azaltılması için iktidardan "iklim koruma yasası" çıkarılmasını talep etti.

Başkentin önemli meydanlarından Maria Theresien Platz’da toplanan çevreciler, "Yarın çok geç" sloganı altında düzenledikleri gösteride, "İkinci bir gezegen yok", "Çevre için hemen eyleme geçilsin", "Daha fazla otoyolu yapılmasın" yazılı pankartlar taşıdı.

Firaydays For Future inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride, 2019'da düzenlenen küresel çevre eylemlerinden bu yana 4 yıl geçtiği ancak siyasilerin karbon emisyonunun azaltılması, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına yönelik gerekli adımları atmadıkları vurgulandı.

Büyük çoğunluğunu lise öğrencilerinin oluşturduğu göstericiler, Avusturya’da hükümetin zaman kaybetmeden "iklim koruma yasası"nı yürürlüğe sokması gerektiğini dile getirdi.