Memnuniyet verici gelişme

Çavuşoğlu, YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek, öğrenci sayısının yüzde 9,2 arttığını açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu önceki gün açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını değerlendirerek, öğrenci sayısının yüzde 9,2 arttığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Çavuşoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, KKTC üniversitelerinin doluluk oranlarındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yükseköğrenim alanında yürütülen çalışmaları aktaran Çavuşoğlu, YÖK’le imzalanan “Mutabakat Zaptı” ile yürürlüğe konan “Yükseköğretim Strateji Belgesi” ve “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü”nün önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“YKS sonuçlarına göre yüzde 9,2 oranında öğrenci sayımız arttı. Geçen yıl KKTC üniversiteleri ve ülkemizde kampüsü bulunan üniversitelere 8 bin 531 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl bu rakam 9 bin 316’ya çıktı. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranı yüzde 57’den yüzde

62, 36’ya çıktı. Kampüs niteliğinde olan (ODTÜ, İTÜ ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi idari birimi) üniversiteleri hesaplamaya katmadığımızda ise üniversitelerimize geçen yıl 8 bin 39, bu yıl ise 8 bin 636 öğrenci yerleşmesi alındı.”

Uluslararası öğrencileri kabul etti

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülke üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.



Yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları Çavuşoğlu’na aktarıldığı görüşmede, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de hazır bulundu.Çavuşoğlu konuşmasında, ülkemizde öğrenim gören öğrencileri kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hepsini KKTC’nin birer elçisi olarak gördüklerini ifade etti.Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek, inançlarını rahatça yaşayabilecek en özgür ülkede eğitim gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, eğitim süreleri boyunca ülkenin kültürel bütün zenginliklerini yaşamalarını ve deneyimlerini kendi ülkelerinde de paylaşmalarını istedi.Konuşmasında “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında hayata geçirecekleri indirimlerle, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Ada Kart’la sizlere birçok yerde indirim yapmak istiyor ve sizlerin daha huzurlu bir eğitim süreci geçirmeniz için çalışıyoruz.” dedi.

YÖDAK’tan paydaşlara işbirliği çağrısı

Bu arada Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurumu (YÖDAK), ağır pandemi koşullarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve tüm paydaşlarla ortak hareket ederek ortaya çıkabilecek tüm sorunlara karşı çözüm odaklı bir biçimde, en üst seviyede duyarlılık göstermeye devam edeceğini vurguladı.

YÖDAK, ilerleyen süreçte, Covid-19 salgınının etkilerinin alacağı biçim ve bunun hem ekonomik hem de akademik sonuçlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ederken bu yönde karar vericilerin üzerlerine düşen sorumluluk ve yükün bir kat daha arttığının farkında olduğunu da belirtti.

YÖDAK yazılı açıklamasında, yeni dönemde tüm yükseköğretim çalışanlarına, KKTC’de hâlihazırda eğitimine devam eden ve KKTC’de eğitimine yeni başlayacak yükseköğretim öğrencilerine sağlıklı, verimli ve başarılı bir eğitim yılı diledi.



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 10:33