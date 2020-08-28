‘İstihdamlar sizi sandığa gömecek’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçim kampanyası için gittiği Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde UBP-HP Hükümetinin yaptığı 501 kişilik istihdamın, seçim istihdamı olduğunu savundu. Arıklı, “Bu istihdamlar sizi sandığa gömecek. Size defalarca rahmetli İrsen Küçük’ü örnek gösterdim ve dedim ki ibret alın. Ama siz yine seçim dönemi devleti istihdama boğdunuz” dedi.
Verilen bilgiye göre, Arıklı, konuşmasında, UBP’nin her seçimde seçim istihdamı yaptığını ileri sürerek, “Ama ortağı HP de ona ayak uydurdu. Bu koltuk bu kadar mı tatlı. Bütün ilkeleri ayak altına alındı. Buna rağmen koltuktan kaçmamak için direniyor. HP’nin içine düştüğü durum içler acısı” ifadelerini kullandı.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, seçim kampanyası için gittiği Yeşilköy ve Ziyamet köylerinde UBP-HP Hükümetinin yaptığı 501 kişilik istihdamın, seçim istihdamı olduğunu savundu. Arıklı, “Bu istihdamlar sizi sandığa gömecek. Size defalarca rahmetli İrsen Küçük’ü örnek gösterdim ve dedim ki ibret alın. Ama siz yine seçim dönemi devleti istihdama boğdunuz” dedi.
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YORUMLAR
YAHU HALKA HIC BIR KARLARI YOK OY ZAMANI GELDI GEZIP OY ISTERLER BU INSANLAR BIZLERI NASIL YONETECEK VE DESTEKLEYCEK KENDILERINE KARLARI YOK HALKA NASIL OLSUN OY VERMEYIN KIMSEYE