Gerilim uyarısı

Doğu Akdeniz’de, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla üç gün önce başlayan askeri tatbikatın bugün tamamlanacağı bildirildi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, tatbikatla ilgili açıklamasında, bölgede ciddi bir gerilimin olduğunu iddia etti.

Alithia gazetesi “Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya Büyük Bir Ortak Tatbikatta- Evnomia: Türk Meydan Okumalarına Yunan ve Fransız Savaş Uçaklarıyla Yanıt” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın Güney’indeki “Evnomia” kod adlı tatbikatın büyük ilgi uyandırdığına dikkat çekti.

Tatbikatın Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla icra edildiğini kaydeden gazete, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın, 3 adet “Rafale” tipi Fransız uçağının ve üzerinde helikopter konuşlanmış bir firkateynin, ortak askeri tatbikatların bir kısmını teşkil edeceği yönünde açıklama yaptığını vurguladı.

Habere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise ortak tatbikat dolayısıyla Twitter’da yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuka saygı duyulmasının bir istisna değil, kural olması gerektiğini ifade etti.



Gazeteye göre, Parly, kısaca şunları ifade etti:“Doğu Akdeniz, bir gerginlik alanına dönüşüyor. Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün hava ve deniz araçlarıyla askeri bir tatbikata başladık. Mesajımız basittir: Doğu Akdeniz’in istikrar ve uluslararası hukuka saygı duyulan bir alan olması için, diyaloğa, işbirliğine ve diplomasiye öncelik verilmesi. Herkesin faydası için, kişisel hırslara ilişkin bir zemin olmamalı.”

İlk 4’lü tatbikat

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis de konu hakkında Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ilk kez dört ülke arasında Doğu Akdeniz’de ortak bir hava-deniz tatbikatı yapıldığını belirterek, bunu, “uluslararası hukukun uygulanmasında Avrupa’nın güçlü bir barış ve işbirliği mesajı” olarak nitelendirdi.

Fileleftheros ise haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın, Dörtlü İşbirliği İnisiyatifi (QUAD) çerçevesinde, Doğu Akdeniz’deki müşterek varlıkları konusunda anlaştıklarını yazdı.

Dörtlü işbirliğinin başlangıcının bugün sona erecek “Evnomia” kod adlı tatbikat olduğunu yazan gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos’un bir açıklama yaparak, bunu selamladığını belirtti.

Panayotopulos açıklamasında “Bu inisiyatifin, durumla ilgili ortak farkındalığı hedeflediğini; aynı zamanda Akdeniz’deki dört Avrupa ülkesinin, gerilimin yatıştırılması politikasının bir parçası olarak hukuk kurallarına olan bağlılığını gösterdiğini” ifade etti.