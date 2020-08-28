Eğitim konusu'nda kafalar karışık

Serdar ŞENGÜL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 1 Eylül’de online, 14 Eylül’de de yüz yüze eğitime başlama kararı Coronavirüs tehdidi nedeniyle velilerin kafasını karıştırıyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların birçoğu endişeli ve kaygılı ancak çocuklarını okula götürmeye hazır. Veliler gerekli tedbirlerin alınıp çocukların okula gönderilmesinden yana. Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması gerektiğini söyleyen veliler, online eğitimin verimli olacağını düşünmediklerini dile getirdi.

Ne dediler?

Fatma Ulutay

“Çoğunluğa uymak durumundayım, çocuğumu okula göndereceğim. 3 çocuğum var. Bir çocuğum bu yıl 1’inci sınıfa başlayacak. Diğer çocuklarım ortaokul ve lisedeler, açıkçası gönlüm rahat değil. Okullarda nasıl önlemler alındı bilmiyorum. Online eğitim konusunda da aklımız karışık. Verimli bir eğitimi online alabileceklerini düşünmüyorum. Ebeveynler olarak da çocuklarımızı hijyen konusunda eğitiyoruz ancak kalabalık sınıflarda çocuklarımız nasıl eğitim alabilirler bunu bilemiyoruz. Bana göre eğitim sabah ve öğlen olarak iki gruba ayrılmalı, daha az sayıda çocuklar eğitim almalı. Bu güvenli olur diye düşünüyorum.”

Yüksel Yücel

“Çocuğumu okula göndermeli miyim açıkçası endişeliyim. Üstelik kızım orta son sınıfta ve kızımın geleceği ile ilgili endişeliyim. Yetkililer de okullarda nasıl bir hijyen önlemi aldı bunu bilemiyoruz. Online eğitimi de tasvip etmiyorum, çünkü okula tam adapte olamayacaklar açıkçası çocuğumun geleceği şu an askıda. Geçtiğimiz dönem online eğitim alındı ve hiçbir verim alamamıştı. Veli olarak bunu gözlemledim.”

Ayla Öğretmen

“Coronavirüs’le ilgili endişelerim var, ayrıca emekli öğretmenim. Nasıl bir yol izlenecek bunu bilmiyorum. 2 çocuğum var, bu konuda endişeliyim. Büyük kızım İngiltere’de okul kazandı ancak gidemiyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz, şimdilik bireysel eğitimine devam edecek. Bir eğitimci olarak online eğitim çocuklarımız için nasıl faydalı olacak bunu bilemiyorum.”

Özdil Bey

“Okulların açılmasıyla ilgili altyapı henüz hazır değil torunlarım var ve onun için endişeliyim. Ülkemizde pandemi hastanesi dahi yok, büyüklerin daha sorumlu davranması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız sorumlu davranamayabilirler ancak yöneticilerin okullar konusunda çok sorumlu davranmaları gerekiyor.”



Osman Kadı“Torunum var benim ve eğitimi konusunda tereddütteyim. Bu yıl ne olacak üstelik özel okula gidiyor ve parası peşin ödendi. Durum oldukça karışık… Okullarda nasıl önlem alındı bunu bilemiyoruz. Normal zamanda kurallara kimse uymamakta bu da bizi endişelendiriyor. Torunum online eğitimi aldı ama ya alamayanlar ne olacak, yetkililerin bunu düşünmesi gerekiyor. Kapılar açıldı açılalı vakalar artıyor, azalma da yok. O yüzden çocuklarımız için düzgün tedbirler alınmalıdır.”Betül Şen“Kıbrıs’a yeni geldim, 2 çocuğum var. Türkiye’de tedbirler doğru uygulanıyor. Online eğitimi Türkiye’de aldık ancak verimi düşüktü. Haliyle bence çözüm olarak fiziki eğitime geçilmeli. Sınıf ikiye bölünerek sabahçı ve öğlenci eğitim ile sınırlı sayıda kalabalık olmadan çocuklarımız eğitim almalıdır. Çünkü Türkçe ve matematik dersleri gibi dersler fiziki olarak alınmalı.”Bekir Bulduk“2 çocuğum var, bir çocuğum ilkokul ikiye gidecek ancak endişeliyim açıkçası. Bu yıl eğitim daha geç açılmalı çünkü kapıların açılmasıyla vakalar arttı. Okullar açılırsa ne yazık ki gönderemeyeceğim ve kararsızım bu konuda. Okullarda nasıl önlem alındığı muallak durumda… Online olarak eğitimi faydalı bulmuyorum fiziki eğitim tercihim olacak.”Fatma Uslu“Ortaokula giden çocuğum var ve okullarda tedbirler alınmadı. Açıkçası çocuğumu bağışıklık kazanması için okula göndereceğim, kendisine hijyen eğitimini verdik. 40 kişilik sınıf değil de 15 kişilik sınıflar oluşturulursa gönlümüz daha rahat olacak. Çünkü online eğitim olarak eğitimin rahat verilemeyeceğini düşünüyorum ve bu süreçte de çocuğuma eğitimi için bireysel olarak yardımcı oldum. Öğrendiklerini de unutmaması gerekiyor.”Haluk Menen“Eğitim yılının açılmasıyla ilgili endişelerim var. Açılırsa ne olacağı belirsiz... Benim 2 çocuğum var, okul açılınca da yollayacağız. Sonuç olarak okullar ve diğer yerler de açık. Çocuğumuza dikkat etmesini söyleyip mecburen göndereceğiz. Online eğitim konusunu doğru bulmuyorum. Bazı öğrencilerde tablet dahi yok. Bu yüzden fiziki eğitimi destekliyorum, etkili önlemler alınıp eğitime başlanabilir.”