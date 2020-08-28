Popülizm yapılmasın

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Yeni Boğaziçi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar, 1 Temmuz’dan bu yana ülkeye yaklaşık 50 bin kişinin geldiğini kaydederek, “Vakalar vardır, ama ekonomiyi de dikkate alarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Herkesin bir hafta otelde kalmasını ekonomik açıdan kaldırmamız mümkün değil” dedi.

Hükümetin bir bütün olduğunu, kararları birlikte aldığını ve duyurduğunu belirten Tatar, “Karantinayı kabul etmedik. Ortağımızın çıkıp ‘ben kabul ettim onlar kabul etmedi’ demesi tamam değildir. Bu popülizmden başka bir şey değildir. Sayın Akıncı’ya da sesleniyorum. O da zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Bu popülizmden başka bir şey değildir” açıklamasında bulundu.

Tatar, pandemi sürecinde bütçede olmamasına rağmen harcamaların 60 milyon TL'yi geçtiğini, bunları ödediğini, ödemeye de devam ettiklerini kaydetti.

“Herkes bu seçimle ilgileniyor…”



Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Tatar, “Herkes bu seçimle ilgileniyor. Amerikası. Fransası burayla ilgileniyor. Bu seçim çok kritik, çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı, sadece federasyonla değil, alternatif fikirlerle de geleceğine sahip çıkacağını gösterecek” dedi.Bir yandan sağlıkta gerekli önlemleri alarak ekonominin çarklarının dönmesi ve hizmetlerin halka gitmesini istediklerini ifade eden Tatar, " Krize rağmen geriye dönük maaşların ödenmesi, yatırımların devam ediyor olması, Türkiye ile imzalanan protokoller başarımızdır. Bu çalışmalarımız geleceğe dair bir umut olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.Yeni Boğaziçi’ndeki toplantıda UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da birer konuşma yaptı.

Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu

Öte yandan Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, dün Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde sanayici ve üretici sektörünün güncel konularla ilgili görüşlerini alan Tatar, KKTC'nin izolasyonlara rağmen dünya standartlarında markalaşmış ürünler yaratmayı başarabildiğini kaydetti.