Kuzeyde 1, güneyde 11 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 592 test yapıldı, bir yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 755 test yapıldı, 11 yeni Coronavirüs vakası belirlendi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 301’e, güneyde ise bin 467'ye yükseldi. Kuzeyde son 24 saatte 10 kişinin taburcu edildiği de belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, saptanan yeni covid-19 vakasının daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti.

KKTC’de Covid-19 genel durumu:

Dün yapılan test sayısı: 1592

Dün saptanan pozitif vaka: 1

Dün taburcu edilen vaka: 10

Dün kaybedilen vaka: yok



Toplam test sayısı- 114.660Toplam vaka sayısı- 301Toplam taburcu edilen vaka: 204Tedavisi devam eden vaka: 93Toplam kaybedilen hasta: 4Yoğun bakımda yatan hasta: yok

Güneyde 11 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise dün 2 bin 755 test yapıldı, 11 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Vakalardan 5'inin Macaristan'dan geldiği, 4'ünün daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu ve 2'sinin ise özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucu tespit edildiği ifade edildi. Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı bin 467'ye yükseldi.