Kuzeyde 1, güneyde 11 pozitif vaka

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Kuzeyde 1, güneyde 11 pozitif vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 592 test yapıldı, bir yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 755 test yapıldı, 11 yeni Coronavirüs vakası belirlendi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 301’e, güneyde ise bin 467'ye yükseldi. Kuzeyde son 24 saatte 10 kişinin taburcu edildiği de belirtildi. 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, saptanan yeni covid-19 vakasının daha önce tespit edilen pozitif bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu belirtti. 

KKTC’de Covid-19 genel durumu:
Dün yapılan test sayısı: 1592  
Dün saptanan pozitif vaka: 1 
Dün taburcu edilen vaka: 10 
Dün kaybedilen vaka: yok

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Toplam test sayısı- 114.660     
Toplam vaka sayısı- 301     
Toplam taburcu edilen vaka: 204 
Tedavisi devam eden vaka: 93  
Toplam kaybedilen hasta: 4 
Yoğun bakımda yatan hasta: yok

Güneyde 11 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta ise dün 2 bin 755 test yapıldı, 11 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Vakalardan 5'inin Macaristan'dan geldiği, 4'ünün daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu ve 2'sinin ise özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucu tespit edildiği ifade edildi. Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı bin 467'ye yükseldi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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