Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü, eğitim ve barınma ücretlerindeki fiyat artışına karşı tutum alan öğrencilerin protestosuna sahne oldu. Ellerinde “Ödeyemiyorum”, “Bu daha başlangıç”,” Öğrenci burada YÖK nerede” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, ulaşım, yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçlar konusunda da mağduriyetlerini dile getirdi.

Öğrenciler, okul yönetiminden bu mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi ve akademik kalitenin korunması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Okul yönetiminin öğrencileri, üzerinden kâr elde edebilecek müşteriler olarak değil birer ODTÜ öğrencisi olarak görmesi gerektiğini belirten öğrenciler, yarı özel statülü bir okul konumuna sahip olmasına rağmen okulun, tüm maliyetlerini öğrencilerinin sırtına bindirmesinin haksızlık olacağını dile getirdi.

