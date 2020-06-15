Öğrenciler üretti

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğretmenleri tarafından tasarlanan “Otomatik El Dezenfektan Makinesi”nin tanıtım etkinliği, SSEML’de yapıldı.

Tanıtım etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da katıldı.

SSEML Müdürü Çiğeltem Arifoğlu tanıtımda yaptığı konuşmada, temassız el dezenfektan makinesinin ihtiyaçtan doğduğunu kaydederek, okul öğretmenlerinin kendi araştırmalarını da yaparak, 3 boyutlu yazıcılarla ortaya çıkardıkları tasarıma sensor ekleyerek, 5 saniyelik aralıklarla dezenfektan atımı yapabilen cihazın prototipini hazırladığını dile getirdi.

Hocanın: Meslek liselerinin önemi ortaya çıktı

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, pandemi döneminde meslek liselerinin öneminin daha da ortaya çıktığını belirterek, Bakanlığa meslek liselerine gösterdiği ilgi ve desteğinden ötürü teşekkür etti. Hocanın, bakanlık yetkililerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, temassız dezenfeksiyon cihazının yapımında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Çavuşoğlu: Öğrenciler toplum ihtiyaçlarını karşılıyor

Bakan Nazım Çavuşoğlu da SSEML ve diğer meslek liselerinin Koronavirüs sürecinde gerek yüz siperi gerek kolonya, dezenfektan vb. malzemelerin üretimiyle ortaya çok güzel ürünler çıkarmanın yanında, bundan da önemlisi topluma büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.Öğretmenlerin yine pandemi sürecinde toplumda liderlik görevini özveriyle üstlendiklerini anlatan Çavuşoğlu, mesleki liselerin toplum ihtiyaçlarını karşılayacak öğrencileri yetiştirmek gibi bir görevi bulunduğunu ifade etti.