 “Öncelik öğrenci sağlığı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, eğitimde önceliklerinin öğrenci sağlığı olduğunu söyledi.

14 Eylül’e kadar online eğitim verileceğini belirten Çavuşoğlu, “Binlerce öğretmenle çalışacağız, süreci de gayet iyi yürüteceğiz” dedi.

Alt yapı ne kadar iyi olursa olsun hiçbir eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını kaydeden ancak online eğitim noktasında büyük gayretler gösterildiğini söyleyen Çavuşoğlu, 20 bine yakın öğrenci ana serverlerimizde ders takip ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, ‘Online eğitimi mükemmel verdik’ diyenlerle kendimizi karşılaştırdığımızda hiçbir eksiğimiz yok” dedi.

Eğitimdeki son durumu değerlendiren ve 14 Eylül’e kadar online eğitim verileceğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, şunları ekledi:

“Biz binlerce öğretmenle çalışacağız ve süreci de gayet iyi de yürüteceğiz. Burada üzüntümüz şudur. Her öğrencinin dijital alet edevatı yoktur, bir de ülkenin internet altyapısı bize gerektiği kadar performans sağlamıyor. Yoksa ‘Milli Eğitim Bakanlığı bu işi kurtaramıyor’ gibi bir yaklaşım asla doğru değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mızdan internet altyapısının güçlendirilmesi için çalışma yapmasını defalarca söyledim, onlar da bana çözeceklerini söylediler ama geldiğimiz durumda henüz daha bir gelişme yaşanmadı.”

Öğretmenlerin çalışma saati

Eğitim Bakanı, şu bilgileri de verdi:

“Öğretmenin çalışma saatlerini okul müdürünün insiyatifine bıraktık ve esnek bir çalışma saati oluşturduk. Bu online eğitim süreciyle ilgili okulların normal ders programlarının dışında ortak ders programları yaparak tüm ortak ders planlarını sürdürmelerini istedik. Burada da tamamen okul idarelerini yetkili kıldık. okullara biz destek olacağız.”

Her okulda Pandemi Kurulu kurulacağını da söyleyen Çavuşoğlu, pandemi kurullarının okulun her şeyiyle ilgileneceğini belirtti.

“Eğitimle ilgili sorunların sadece benimle giderilemeyeceği herkesin malumudur” diyen Eğitim Bakanı, bu nedenle ortak vizyon belgesini hazırlayıp Meclise ve partilere onaylatmak istediğini söyledi.

Eğitimin bir bütün olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Toplumun ışığı tabi ki öğretmendir ancak ışığı güçlendirecek olan toplumdur. O yüzden ben öğretmenlerimi iyi bir ışık yaktığını ve bu ışığı güçlendirmek için hep beraber seferberlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Her aile çocuğunun hijyenini sağlamakla mükelleftir”

Hijyen malzemeleriyle ilgili de konuşan Bakan, “1 Eylül’de okulları açmış olsaydık 50 bin el dezenfektanı ve maskeyi öğrencilerimize hediye edecektik. Okullara da belli bir tonajda toplu dezenfekte malzemesi desteği verecektik. Biz yine okullarımız açıldığında bu desteği vereceğiz ancak gerçekçi bir yaklaşımla her aile çocuğunun hijyenini sağlamakla mükelleftir. Bizim koridorlara koyduğumuz toplu hijyen malzemelerinin yetmeyeceği aşikar bu noktada ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin cebinde küçük el dezenfektanı olması gerekiyor. Bu görevi sadece Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı sürdüremez, herkes kendi çocuğunun hijyeninden sorumludur” dedi.

Caymaz’dan Çavuşoğlu’na ziyaret

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, fantastik roman “Safir”in yazarı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren Caymaz, “Safir” kitabının Türkçe ve İngilizce versiyonu ile safir serisi için çizdiği bir illüstrasyon çalışmasını Çavuşoğlu’na takdim etti.