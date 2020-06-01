Sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü hakkında açıklama yaptı. 10 mart tarihinde eğitime ara verilmişti. Bakanlar Kurulunun hazırlanan tüzüğü onaylamasının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanması koşulları aşağıdaki şekilde belirlendi:

Öğrencilerin 1’inci dönem sonu karne notları, 2’nci dönem sonu karne notu olarak değerlendirilecektir.

8’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler mezun olacaktır. Ayrıca, yıl sonu başarı ortalaması 5.00’ın altında olan öğrencilerin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf yılsonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler yine mezun olacaktır.

Yılsonu sınavı düzenlenecek

Bu koşulları yerine getiremeyen 8. Sınıf öğrencileri için 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasından (her iki tarih dahil) yılsonu sınavları düzenlenecektir. Bu sınavlarda gerekli koşullara ulaşan öğrenciler de mezun olacak, koşulları yerine getiremeyen öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacaktır.

12’nci sınıfta eğitim gören öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler mezun olacaktır. Ayrıca, yıl sonu başarı ortalaması 5.00’ın altında olan öğrencilerin 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf yılsonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler yine mezun olacaktır.

Bu koşulları yerine getiremeyen 12. Sınıf öğrencileri için 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasından (her iki tarih dahil) yılsonu sınavları düzenlenecektir. Bu sınavlarda gerekli koşullara ulaşan öğrenciler de mezun olacaktır.

‘Sorumlu’ üst sınıfa geçme şansı

9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden yılsonu ortalaması 5.00 olmayanlar, başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Bu öğrenciler, geçtikleri bir üst sınıfta devam eden derslerden başarılı olmaları halinde, sorumlu oldukları derslerden de başarılı olmuş sayılacak, devam etmeyen derslerde ise 2020-2021 Akademik Takviminde belirlenecek dönemlerde düzenlenecek sorumluluk sınavlarına gireceklerdir.