Güney'de 5 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta Son 24 saatte Bin 504 corona virüs testi yapıldı. 5 yeni vakaya rastlandı. Böylelikle toplam vaka sayısının 949'a yükseldi.

Son dönemde güney’deki vaka sayıları da sürekli bir azalma eğilimindeydi. İki gün sıfır vaka son günlerde ise bir ya da iki yeni vaka oluyordu. Bugün ise yenidne beş vakanın çıkması Güney’de virüsün hala etkin olduğunu ortaya koydu