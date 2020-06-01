Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinin simge isimlerinden Zehra Kebapçıoğlu, bilinen ismiyle Zehra Aba bugün hayatını kaybetti. Göçmenköy’de Zehra Aba Ev Yemekleri isimli restoranının kurucusu olan Zehra Kebapçıoğlu’nun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı
Kebapçıoğlu restoranında sık sık siyasetin önde gelen isimlerini ağırlıyordu
Göçmenköy’ün simgesiydi…
Zehra Kebapçıoğlu, nam-ı diğer 'Zehra Aba' hayatını kaybetti
Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinin simge isimlerinden Zehra Kebapçıoğlu, bilinen ismiyle Zehra Aba bugün hayatını kaybetti. Göçmenköy’de Zehra Aba Ev Yemekleri isimli restoranının kurucusu olan Zehra Kebapçıoğlu’nun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı
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