Göçmenköy’ün simgesiydi…

Zehra Kebapçıoğlu, nam-ı diğer 'Zehra Aba' hayatını kaybetti

Göçmenköy’ün simgesiydi…
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Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinin simge isimlerinden Zehra Kebapçıoğlu, bilinen ismiyle Zehra Aba bugün hayatını kaybetti. Göçmenköy’de Zehra Aba Ev Yemekleri isimli restoranının kurucusu olan Zehra Kebapçıoğlu’nun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı
Kebapçıoğlu  restoranında sık sık siyasetin önde gelen isimlerini ağırlıyordu

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:54
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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