AKEL cami saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ardından AKEL’de cami saldırısını kınadı.

Limasol’daki camiye yapılan saldırıyı AKEL Limasol İlçe Komitesi şu açıklamada bulundu:

“Nefret ve nifak saçmak için bir kez daha karanlıkta saldıranların bölünme ve ayrılıkçılık yanlılarını güçlendiren bu faaliyetlerinin ağır bir tahrik ve halkımızın birliğini hedef alan ağır bir provokasyonu teşkil ettiğini belirttiği açıklamasında AKEL Limasol İlçe Komitesi, Kıbrıs’ın bütün toplumlarının kültürünün Kıbrıs’ın tümünün kültürü olduğunu ve buna herkesin tamamen saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Böylesi ırkçı, kışkırtıcı, nefret saçan şiddet olaylarının yeşerecek zemin bulmaması için AKEL’in tetikte olduğunu kaydeden AKEL Limasol İlçe Komitesi, saldırganların derhal bulunması ve emsal olacak şekilde cezalandırılması için hükümete ve polise çağrıda bulundu.