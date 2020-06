Üniversite kontenjanları belirlendi

KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.

Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.

Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri 2020-2021 ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

SIRA NO LİSANS ALANI KONTENJAN SAYISI ÜNİVERSİTE ADI

1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

2 AKTÜERYA 2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

3 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

4 ANTROPOLOJİ 1 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5 ARKEOLOJİ 2 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

6 BİYOLOJİ (İNGİLİZCE) 2 ODTÜ (ANKARA)

7 BİTKİ KORUMA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

8 BİYOKİMYA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

9 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

10 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

11 BANKACILIK VE FİNANS 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

12 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

13 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

14 BİYOLOJİ 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

15 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 2 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

16 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

17 BİYOTEKNOLOJİ 1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

18 CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

19 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

20 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

21 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

22 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

23 DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ 3 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(2)-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (1)

24 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 1 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)

25 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

26 ERGOTERAPİ 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

27 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

28 EKONOMİ (İNGİLİZCE) 1 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

29 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

30 EKONOMETRİ 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

31 EKONOMİ VE FİNANS 1 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

32 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

33 ENDÜSTRİYEL TASARIM 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

34 FİZİK (İNGİLİZCE) 2 ODTÜ (ANKARA)

35 FELSEFE (İNGİLİZCE) 1 ODTÜ (ANKARA)

36 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

37 FELSEFE 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

38 FİLM TASARIM VE YAZARLIK 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

39 FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

40 GAZETECİLİK 1 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

41 GERONTOLOJİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

42 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

43 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

44 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (1) - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (1)

45 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

46 HAVACILIK YÖNETİMİ 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

47 İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI (İTALYANCA) 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

48 İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

49 İSTATİSTİK 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

50 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

51 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

52 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

53 İKTİSAT 2 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

54 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

55 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

56 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

57 KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

58 KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

59 KİMYA (İNGİLİZCE) 2 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

60 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

61 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI 1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ

62 LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

63 MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

64 MODA TASARIMI 2 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

65 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

66 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

67 MATEMATİK (İNGİLİZCE) 1 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

68 MEDYA VE İLETİŞİM 2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

69 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

70 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

71 MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ

72 MALİYE 1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

73 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

74 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

75 MUHASEBE 1 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

76 MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ

77 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

78 NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ 1 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

79 ODYOLOJİ 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

80 OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

81 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

82 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

83 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

84 PİLOTAJ 3 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

85 RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA) 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

86 SAĞLIK YÖNETİMİ 1 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

87 SERMAYE PİYASASI 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

88 SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE) 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

89 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

90 SOSYOLOJİ 1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ

91 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ 2 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

92 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

93 SOSYAL HİZMET 2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

94 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

95 TARİH (İNGİLİZCE) 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

96 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 1 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

97 TARIM EKONOMİSİ 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

98 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

99 TARLA BİTKİLERİ 1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

100 TIP (İNGİLİZCE) 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (2) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (2)

101 TIP FAKÜLTESİ 10 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (1) -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)(1) - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (1) - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (1)- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (1)- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (1)- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(1) - PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(1)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (1) - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (1)

102 TIP MÜHENDİSLİĞİ 2 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

103 TURİZM REHBERLİĞİ 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

104 UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM 2 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

105 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 3 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

106 UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 2 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

107 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ 4 YALOVA ÜNİVERSİTESİ

108 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)

109 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

110 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

111 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 5 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(3)

112 YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ 1 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

113 ZOOTEKNİ 2 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

TOPLAM 170







2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEK LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

Sıra No Yüksek Lisans Alanı Kontenjan

Sayısı Üniversite Adı

1 Aktüerya Bilimleri 3 ODTÜ (2) Hacettepe (1)

2 Aktüerya ve Risk Yönetimi 1 Karabük

3 Avrupa Birliği Hukuku 1 Marmara

4 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri

5 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 Ege

6 Deniz Hukuku 2 Ankara

7 Dil ve Konuşma Terapisi 3 Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1)

8 Epidemiyoloji 1 Ankara

9 Finansman 2 Ankara Hacı Bayram Veli

10 Fiziki Coğrafya 1 Ankara

11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Kütahya Sağlık Bilimleri

12 Gelişim Psikolojisi 2 Bolu Abant İzzet Baysal

13 Gerontoloji 1 Akdeniz

14 Geoteknik 1 Yıldız Teknik

15 Güneş Enerjisi 1 Ege

16 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Manisa Celal Bayar

17 Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam

18 Harita Mühendisliği 1 Aksaray

19 Hemşirelik 1 Ondokuz Mayıs

20 İnteraktif Medya Tasarımı 1 Yıldız Teknik

21 Kadın Çalışmaları 1 Manisa Celal Bayar

22 Kamu Hukuku 1 Kırıkkale

23 Klinik Psikoloji 2 Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)

24 Kriminalistik 1 Bursa Uludağ

25 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ

26 Maliye 2 Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1)

27 Muhasebe ve Denetim 1 Bursa Uludağ

28 Muhasebe ve Finansman 1 Kocaeli

29 Nüfusbilim 1 Hacettepe

30 Özel Eğitim 1 Eskişehir Osmangazi

31 Özel Hukuk 1 Kocaeli

32 Psikiyatri Hemşireliği 2 Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1)

33 Sağlık Hukuku 1 Ankara Yıldırım Beyazıt

34 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe

35 Su Politikaları ve Güvenliği 2 Ankara

36 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy

37 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Trakya

38 Yapı Mekaniği 1 ODTÜ

39 Yeni Medya 1 Ankara Hacı Bayram Veli

40 Yönetim ve Organizasyon 2 Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1)

41 Yönetim ve Strateji 1 İstanbul

TOPLAM 53



Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi olarak yer

almaktadır. ÖSYM kılavuzunda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir.





2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA DOKTORA SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

Sıra No Doktora Alanı Kontenjan

Sayısı Üniversite Adı

1 Adli Psikoloji 2 Ankara

2 Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi 1 Ege

3 Beslenme ve Diyetetik 1 Sağlık Bilimleri

4 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 Dokuz Eylül

5 Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 1 Karadeniz Teknik

6 Eczacılık Farmakoloji 1 Erciyes

7 Farmakognozi 1 Mersin

8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Muğla Sıtkı Koçman

9 Gelişim Psikolojisi 1 Ege

10 Gerontoloji 1 Akdeniz

11 Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Marmara

12 Hemşirelik 1 Marmara

13 Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Ege

14 Kanser Genetiği 1 İstanbul

15 Kanser Biyokimyası 1 İstanbul

16 Klinik Psikoloji 1 Aydın Adnan Menderes

17 Kriminalistik 1 Atatürk

18 Kültürel Mirası Koruma 1 ODTÜ

19 Medikal Fizik 1 Dokuz Eylül

20 Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2)

21 Nüfusbilim 2 Hacettepe

22 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 1 Ankara

23 Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji 1 İstanbul

24 Ortodonti 2 İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1)

25 Özel Eğitim 2 Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)

26 Özel Hukuk 1 Kırıkkale

27 Pedodonti 2 Aydın Adnan Menderes

28 Periodontoloji 2 İzmir Katip Çelebi

29 Psikiyatri Hemşireliği 1 Düzce

30 Psikoloji 1 Bursa Uludağ

31 Sosyal Araştırma Yöntemleri 1 Hacettepe

32 Temel Onkoloji 1 Dokuz Eylül

33 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 Akdeniz

34 Translasyonel Onkoloji 1 Dokuz Eylül

35 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 1 Ankara

36 Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi 1 Tekirdağ Namık Kemal

37 Veteriner İç Hastalıkları 1 Hatay Mustafa Kemal

38 Veteriner Doğum ve Jinekoloji 1 Burdur Mehmet Akif Ersoy

39 Yazılım Mühendisliği 2 Fırat

40 Zihin Engelliler Eğitimi 2 Anadolu

TOPLAM 51