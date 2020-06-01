Bugün yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.

Bugün yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, Çarşamba ve Perşembe günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek; Cuma gününden itibaren ise hafta başına kadar açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette;  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 10:21
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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