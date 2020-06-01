Hayatını Güney Kıbrıs’ta sürdüren, akademisyen İsmail Kemal hayatını kaybetti. Kıbrıs sorunu, uluslar arası ilişkiler gibi konularda köşe yazıları ve katıldığı televizyon programlarıyla halka bilgiler veren Kemal’ın ölüm haberi şok etkisi yarattı.

İsmail Kemal Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapıyordu.

İsmail Kemal’ın kardeşi Özgül Ezgin’in verdiği bilgiye göre Kemal’ın cenazesinin gün ve yeriilerleyen zamanda duyurulacak.