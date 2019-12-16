20 yaşında veda etti 

Onur ULAĞ

Ülkeye üniversite eğitimi için gelen 20 yaşındaki Togo uyruklu Ameyo Jahsways Adamato ısınmak isterken canından oldu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim gören genç kızın, ısınmak için kase içerisine kömür koyup yaktığı, daha sonra uyuduğu ve dumandan dolayı zehirlendiği belirtildi.

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşanan olayda Ameyo Jahsways Adamato dün saat 15.00 sıralarında ev arkadaşları tarafından odasında ölü olarak bulundu. Olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken, yapılan incelemelerin ardından genç öğrencinin cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise içerisinde yanmış kömür olan büyük bir demir kase ve bir torba kömür bulundu.

Kase içinde kömür yaktı

Yapılan soruşturmada genç kızın ısınmak için odasında kase içerisinde kömür yaktığı tespit edildi. Kömürü yaktıktan sonra uykuya dalan Adamto’nun karbonmonoksit zehirlenmesinden havasız kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adamto’nun kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.