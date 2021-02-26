KKTC’den yem yardımı

İspanya'dan bin 776 büyükbaş hayvanı Libya'ya götüren Kongo bayraklı Elbeik isimli gemi denizin ortasında kaderine terk edildi. Güney Kıbrıs ile Mısır, "Mavi dil hastalığı" olduğu tespit edilen gemideki büyükbaş hayvanlara yem tedarikini reddetti.

Kaderine terk edilen gemiye Kuzey Kıbrıs yardım eli uzattı. Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler, Gazimağusa Limanı’na demirleyen gemideki hayvanlara yem tedarikinde bulunarak, bin 776 büyükbaş hayvanın telef olmasını engelledi.

Geminin rıhtıma yanaşmasına izin verdik

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci “Hayvanları denizin ortasında aç bırakıp telef olmalarına gönlümüz razı olmadı. İnsan haklarından bahsedenlere insanlık dersi verildi.” dedi.

Deveci, “İspanya’dan bin 750’den fazla büyükbaş hayvan yüklü bir gemi Libya’ya nakliyesini gerçekleştirmiş fakat Libya’da hayvanların içeriye alınması gerçekleşmemiş. Buna bağlı olarak geminin programı bozuldu. Bizden yem ve saman istediler biz de verdik” ifadelerini kullandı.

Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs ve Mısır gibi ülkelerden talepte bulunduğunu belirten Deveci, “Ancak her iki ülke bu isteği karşılanmayınca hayvanların aç kalma riskine karşı bir gemi acentesi aracılığı ile bizle iletişime geçildi. Sağlık sertifikalarını gördük fakat yine de hayvan hastalıklarına karşı geminin rıhtıma yanaşmasına izin vermedik. Bu şekilde hayvanları telef olmaktan kurtardık” diye konuştu.

Toplamda 2 bin 671 hayvanla 2 sevkiyat gerçekleştirilecekti

Öte yandan, 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden yola çıkan Elbeik isimli gemideki bin 776 büyükbaş hayvanın, Karim Allah isimli gemide de 895 büyük baş hayvanın Libya’ya sevkiyatı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çavuşoğlu: Trajik bir olay

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bin 776 sığırın Gazimağusa Limanı açıklarında gemide bekletilmesinin trajik bir olay olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC devletinin sığırlara yem vermesinin Kıbrıs Rum tarafınca başka yerlere çekilmeye çalışmasının kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bin 776 sığırın hastalıklı olduğu iddiaları üzerine, Gazimağusa Limanı açıklarında bekletilmesi ve gelişen olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

KKTC’nin bahse konu sığırların yem ihtiyacını karşılamak için Veteriner Dairesi kontrolünde yem ikmali yapmakta olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Yem ikmalleri, hayvan refahı göz önünde tutularak yapılmakta ve hayvan hastalıklarıyla ilgili herhangi bir risk almamak için ilgili gemi limana yanaştırılmamaktadır” dedi.

Çavuşoğlu, “Bu yaşananlar, hayvan refahı açısından bir trajedidir. Rum Yönetimi’nin, KKTC’nin ilgili gemideki hayvanlara yem tedariki yaparak, yardım eli uzatmasını siyasi noktalara çekme çalışmaları kabul edilemez bir davranıştır.

KKTC olarak, içinde hastalıklı hayvanlar taşıdığı iddiası olan ve hiçbir limana yanaştırılmayan zorda kalan bir gemiye yardım elimizi uzattık. AB üyesi olan Rum Yönetimi’nin, yapmış olduğumuz yardımı baltalamaya çalışılması yerine, ilgili gemiye en başta destek vermiş olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.