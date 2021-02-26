Kuzeyde 21, güneyde 199 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 21, Güney Kıbrıs’ta ise 199 yeni pozitif vaka belirlendi.

Güneyde son iki günde vakalarda artış görüldüğü dikkat çekerken, her iki kesimde dün can kaybı yaşanmadı.

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 6 bin 179 test sonucunda 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı.

Vakaların 10'u Lefkoşa, 6'sı Girne, 2'si Mağusa ve 1'i İskele bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; 2 kişi hava yoluyla ülkeye gelirken, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. 17 kişi ise yerel vaka.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa -Gönyeli'de 2, K. Kaymaklı'da 3, Hamitköy'de 3, Çağlayan'da 2; Girne Merkez'de 3, Lapta'da 1, Şirinevler'de 1, Kaşgar'da 1; Gazimağusa Merkez'de 1, Paşaköy'de 1; İskele'de 1.

Yoğun bakımda 4 kişi var

Açıklanan verilere göre; Covid-19 genel durumu ise şöyle: Yapılan toplam test sayısı 527. 992, toplam vaka sayısı 3318, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 2932, tedavisi devam eden vaka sayısı 362, pandemi merkezindeki hasta sayısı 98, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 260, toplam kaybedilen hasta sayısı 23, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4.

Bir hemşire pozitif

Öte yandan Sağlık Bakanlığı dün açıklanan vakalardan birinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşire olduğunu belirtti.

Bakanlık, hemşirenin Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu hemşirenin önceki gün yapılan PCR testinde pozitif olduğunun saptandığı belirtilerek, hemşirenin tedavisine başlandığı ve temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.

Güneyde can kaybı olmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 28 bin 461 test sonucunda 199 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 33 bin 909'a ulaştı.

Güney Kıbrıs'ta dün herhangi bir can kaybı olmadığından ölü sayısı 231'de kaldı.