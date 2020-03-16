YDÜ öğrencileri “Arkadaşlık Günü" etkinliğinde çeşitli paylaşımlar yaptı

Yakın Doğu Kolejinde Ortaokul öğrencilerinin kendi aralarındaki ilişkilerini sağlamlaştırmak, birbirleri arasındaki olumlu hareketleri pekiştirmek, arkadaşlığın, dostluğun önemini kavratmak amacıyla “Arkadaşlık Günü” (Friendship Day) etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler kendi uçurtmalarını, bisikletlerini, kaykaylarını ve sahip oldukları diğer araç gereçleri okula getirerek kendi aralarında paylaştılar. Çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler eğlenirken, paylaşmanın da verdiği mutluluğu yaşadılar.

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara, gençlere verilecek eğitimin temel konusunun “Paylaşmayı öğrenmek” olduğunu ifade ederek, bu etkinlikle özellikle çocuklarda paylaşım içerisinde olmanın farkındalığının altını çizmek istediklerini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 11:37