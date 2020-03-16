Ortak akılla  hareket şart

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önerdiği olağanüstü durumu bir daha düşünmek gerektiğini ancak bu durum olmayacaksa yurttaşlara olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, halka yaptığı seslenişte, “İçinden geçmekte olduğumuz koşulları dikkate aldığımızda olağanüstü günler yaşıyoruz, dünya sağlığı tehlikede. Korona virüs dünyayı tehdidi altına aldı” diye konuştu.

“Bizler de İtalya’nın durumuna düşmemek için henüz geç kalmadık. Bu gecikmenin önüne geçmek, ortak akılla hareket etmek mümkündür… Benim önerdiğim olağanüstü durumu bir daha düşünmek mümkündür” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşlardan olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmesini önerdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu’nda önerdiği olağanüstü durumun, Anayasada yer alan ve salgın hastalık tehlikesine karşı sadece toplumu sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını hızlı bir şekilde mümkün kılacak olan bir öneri olduğunu anımsattı. Bunun, Cumhurbaşkanı’nı, hükümet ve meclisi ortak akılla hareket etmeye yönlendirecek çerçeve olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulunun alacağı kararlarla, çok seri biçimde sağlığı ilgilendiren konurlarda kararlar üretilebilir. Meclis’in de reddetmemesiyle bunlar hızlı bir şekilde yürürlüğe girer” dedi.

Kıbrıslı Türklerin de salgından nasibin aldığını belirten Cumhurbaşkanı, 3 Şubat tarihinde bu tehlikenin gelmekte olduğunu gördüğünü, Rum Lider Anastasiadis’e telefon ederek İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Ledra Palace’ta toplanmasını sağladığını kaydederek, “Hatırlayacaksınız, o gün ne güneyde ne de kuzeyde bir tek vaka bile yoktu. O nedenle, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin sağlıkta uzman üyelerinin hemen hemen hepsi ara bölgedeki giriş-çıkış kapılarında değil; ülkeye giriş çıkışta kullanılan hava ve deniz limanlarında tedbirli olmamamız gerektiğini, çok ciddi ve sıkı önlemler alınmasını salık vermişlerdi” dedi.

Rum tarafı genelgeyi değiştirdi

Öte yandan Rum İçişleri Bakanlığı, geçiş kapılarıyla ilgili önceki gece yarısından itibaren uygulamaya koyduğu sınır kapılarıyla ilgili genelgeyi dün sabah değiştirdi.

Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’nın sayfasından alınan bilgilere göre, 15 Mart 2020 – 30 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, geçiş kapılarından “Kıbrıs vatandaşları (Kıbrıslı Türkler ve Rumlar) ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde yasal olarak ikamet eden kişiler” geçebilecek.

Genelgenin ilk halinde yalnızca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde yasal olarak ikamet eden Kıbrıslı Türklerin” geçişlerine izin verileceği belirtilmişti. İkamet şartı kaldırılan genelgede ayrıca “Kıbrıs vatandaşları” kategorisine “Kıbrıs Türk ve Rum” ifadesi ekledi.

Genelgede ayrıca AB üyesi ülkelerin vatandaşları, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasal giriş yaptıklarına dair seyahat belgelerini ve yasal şekilde ikamet ettiklerini ispat edecek kamu hizmeti faturası sunmak zorunda olduğu kaydedildi.

Üçüncü ülke vatandaşları da, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasal giriş yaptıklarına dair seyahat belgelerini ve ikamet izinlerini sunmak zorunda.