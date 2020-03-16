Hala ekonomik önlem yok

Bakanlar Kurulu dün, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Koronavirüsle ilgili risk sadece hükümetin alacağı tedbirlerle savuşturulabilecek bir risk değil. Bu riskin azaltılabilmesi için vatandaşların da üzerine düşeni yapması, sorumluk bilinciyle hareket etmesi gerek” dedi. Özersay, çeşitli ihlallare polisin müdahale etmeye başladığını da söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantıda aldığı 7 maddelik ek tedbirleri şu şekilde açıkladı:

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (COVID-19) hakkında alınan tedbirlere ek tedbir amaçlı aşağıdaki kararı aldı:

1- Ülkemizde 27 Mart 2020 tarihine kadar gerek üniversitelerin gerekse işletmelerin kapalı olacağı göz önünde bulundurularak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de dikkate alınarak E.T(K-I)438-2020 sayı ve 12.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına ek olarak aşağıdaki ülke vatandaşları ile bu ülkelerden ülkemize gelecek olan kişilerin muhaceret izinli olsalar dahi 16 Mart 2020 saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize girişleri yasaklanmıştır. Bu yasak KKTC vatandaşları için geçerli olmayıp 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

- Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Siera Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda,Brundi, Zambia, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

2- Ayrıca özellikle Birleşik Krallık’ta bulunan KKTC vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Birleşik Krallık’tan ayrılmamaları ve KKTC’ye gelmemeleri yönünde de çağrı yapmaktadır.

3- Salamis Otel’de devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasına ve kısa süre sonra Salamis Otel ile ilgili olarak şu ana kadar yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olanlar; sağlık, temizlik ve yiyecek açısından ne gibi tedbirler alındığı ve alınacağı kamuoyu ile paylaşılacaktır.

4- Süpermarketlerde alış-veriş yapanların yoğunluğu açısından bir azalma söz konusudur. Süpermarketlerde normalleşme sürecine girdiğimiz değerlendirmesini yapıyoruz. Öte yandan Süpermarketler içerisinde bulunan sıcak-soğuk yemek noktaları da 16 Mart 2020 saat 08:00’den itibaren kapalı olacaktır. Marketler içerisindeki unlu mamül üretim noktaları bu yasağın dışında tutulacaktır.

5- 14 günlük evde zorunlu gözlem /izolasyon altında bulunması gerekenlerin bu kısıtlamaya uymamaları durumunda 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca polis tarafından tutuklanarak belirlenen gözlem merkezine götürülüp zorunlu olarak orada tutulacaktır.

6- E.T(K-I)443-2020 sayı ve 14.3.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer alan 5’inci maddenin kaldırılarak aşağıdaki yeni maddenin yürürlüğe girmesi:

Ülkemizde ithalatın devam edebilmesi, marketlerin tedarik işlemlerinin sürdürülübilmesi için malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan tırların, geldikleri Gazimağusa ve Girne Limanlarında kalması, geldikleri dorselerin ülkemizdeki çekiciler tarafından alınıp ülke içi depolara yönlendirilmesi. Havayolu şirketlerinin uçuş ekiplerinin geceleme talepleri, belirlenen sağlık önlemlerinin alınmasına müteakip değerlendirilmesi.

7- Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ile birebir ilişki içerisinde olan Muhasip/Murakıplar ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ordino şirketleri ve gümrük komisyonları da çalışmalarına devam edebilecektir.

İngiliz üslerine gitmeyin çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklere çağrı yaptı, “Üslerden bazı kişilerin virüse yakalandıkları bilgisi geldi” diyen Özersay, “Bu şartlar altında üslerde çalışan vatandaşların bugün işe gitmemeleri yönünde çağrı yaptı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC’de ikamet eden ve yarın üsler bölgesinde işe gidecek olanlar olursa, ülkemize geri döndüklerinde kendilerine 14 günlük izole olma/evde gözetim altında kalma kuralı uygulanacaktır. Ancak bizim sizlere tavsiyemiz yarın işinize gitmemeniz yönündedir. Tüm dünyadaki bu salgın ve sonuçları ortadayken kimse sizleri işinizden edemez, kaldı ki İngiliz yetkililer de bu sebeple işinizi kaybetmeyeceğinizi teyid etmektedirler ifadelerini kullandı.

“Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koronavirüsle ilgili tedbirleri ülke şartlarının gerektirdiği oranda, adım adım ve kademeli olarak yürürlüğe koyduklarını kaydederek “Sakiniz, temkinliyiz, eğer şartlar değişirse yeni tedbirleri de alacağız” dedi.

Özersay, ülkedeki mevcut durumla ilgili de değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Özersay, “Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın” çağrısını yineledi.

Seçimin bir önemi kalmadı

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kudret Özersay, “Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere her şeye açığım. Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum ülkenin geleceğiyle, toplumun sağlığı ile çocuklarımızın, insanlarımızın hayatıyla ilgilidir. Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur” dedi. Özersay, “seçimin ertelenmesi de dahil her şeye açığım” dedi.



“Sokağa çıkma yasağı da gündemde”

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara ilişkin de Özersay, KKTC’ye girişleri önemli ölçüde sınırladıklarını, bu konuda sınırlama getirilen ülke sayısının 71’e ulaştığını belirtti.

Özersay, “Eğer şartlar değişirse tabi ki önümüzdeki günler sokağa çıkma yasağı da olur, vatandaşlarımız haricinde ülkeye girişler de yasaklanabilir ama şu anki kararlar mevcut şartlar çerçevesinde alındı” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, ülkedeki 6 vakadan 2’sinin KKTC vatandaşı olduğunu hatırlattı.

Özersay, vakanın ilk görüldüğü Alman turist ile daha sonra test sonucu pozitif çıkan eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Normalleşme yavaş yavaş başladı”

Ülkedeki marketlerde, süpermarketlerde önceki gün itibarıyla görülen yoğunluğun azaldığını da belirten Özersay, “Normalleşme yavaş yavaş başladı” değerlendirmesinde bulundu.

Kudret Özersay, dün itibarıyla polisin çeşitli ihlallere müdahaleye başladığını belirterek, bir spor etkinliği çerçevesinde sokakta yürümek isteyenlere polisin bir aşamadan sonra müdahale ettiğini kaydetti.

Özersay, “Bu gibi durumları polise ihbar etme yükümlülüğü hepimizdedir” dedi.

Tatar: Gerekmedikçe evden çıkmayın

Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı, ülkedeki son durumu değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Ersin Tatar, halka çağrısını yineleyerek, “Toplu yerlerden uzak durun, gerekmedikçe evden çıkmayın” dedi.

Zorda kalmadıkça insanları eve kapama gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Tatar, “Hayat devam ediyor. Elzem hizmetlerin devam etmesi şart” şeklinde konuştu.

Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalınmasını isteyen Başbakan, “Bugünleri en iyi şekilde geçirmek için birbirimize yardımcı olmamız şarttır” dedi.

“Seçimi düşünecek vaktim yok”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sorulması üzerine Tatar, “Benim seçimi düşünecek vaktim yok, aklım, enerjim, hem benim hem de hükümetimin herkesin sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmaya yöneliktir. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmamıştır” dedi.

Son günlerde marketlerde yaşanan yoğunluğa da işaret eden Tatar, “Marketler açık kalacak. Ancak marketlere toplu olarak gitmek yaptığımız bu çalışmalara, aldığımız önlemlere haksızlık oluyor. Marketlerde uzun zaman geçirmeden ihtiyacınızı alıp oradan ayrılın” dedi.

“Toplu yerlerden uzak durunuz”

Birçok daireyi, iş yerini insanları toplu halde bulunmaktan uzak tutmak için kapadıklarını belirten Başbakan, şunların altını bir kez daha çizdi:

“Toplu yerlerden uzak durunuz. Gerekmedikçe evinizden çıkmayınız. Gerekmedikçe olduğunuz köyden, kentten ayrılmayınız. Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalmaya özen gösteriniz.”

“Bugünleri en iyi şekilde geçirmek için birbirimize yardımcı olmamız şarttır” diyen Tatar, şunları da söyledi:

“Devletin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu asgari hizmetleri karşılayabilmek adına bazı kamu görevlilerimiz özverili olarak çalışmaya devam ediyor. Onlara yardım etmek, destek sağlamak yaptıkları özveriyi takdir etmek şarttır.”

Türkiye, her türlü desteğe hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kendisini aradığını da anımsatan Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Tatar, Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Bu salgın tehdidini en iyi şekilde atlatmak için gayret sarf edilmesi, özveri gösterilmesi, kenetlenilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan, sıkıntıların hep birlikte aşılabileceğini vurguladı.

“Devlet olarak, hükümet olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz” diyen Tatar, “Halkımız, sektörlerimiz ve Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek tüm sıkıntıları aşabilecek noktadayız” şeklinde konuştu.

“Birleşik Krallık çağrısı bizim için kolay değil”

Bakanlar Kurulu kararlarına da değinen Tatar, “Birleşik Krallıkta bulunan KKTC vatandaşlarına oradan ayrılmamaları, KKTC’ye gelmemeleri çağrısı yaptık. Elbette bu kolay bir çağrı değil” dedi.

Vakalardan birinin İngiltere’de tatil yapan bir KKTC vatandaşı olduğunu, diğerinin de İngiltere’de yaşayan ve ülkeye gelen Kıbrıslı Türk olduğunu anımsatan Tatar, “İngiltere risk teşkil ediyor. Bağlantıyı minimuma indirmek şart” şeklinde konuştu.

Başbakan, İngiltere’den geleceklerin 14 gün karantinada kalacağını da vurguladı.

“Gerekli talimatı verdim”

Salamis Otel ile ilgili de konuşan Tatar, otelde 600’e yakın Alman vatandaşı olmak üzere 800 civarında insan olduğunu söyleyerek, “Bu konu bizler için bir gaile, sıkıntı. Almanya ile temaslar yapıldı. 14 günlük karantina dönemi dolana kadar Alman vatandaşlarının seyahat edemeyecekleri, kendi ülkelerine gidemeyecekleri değerlendirmesi yapıldı” dedi.

Tatar, KKTC’nin Sivil Savunma Teşkilatı, Otelciler Birliği ve ekonomik örgütleri ile otel yönetiminin gayreti ile sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyerek, “Bu küçücük devlet kendi kıt kaynak ve imkanlarıyla bu sorumluluğu yerine getiriyor. Sosyal medyada orayı göz ardı ettiğimize sorumluluğu yerine getirmediğimize dair eleştiriler var. Ben derhal duruma müdahale ettim. Salamis Otel için ne gerekirse yapılması için talimat verdim” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yanıt

Tatar, konuşmasında Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Tatar, “Cuma akşamı Sayın Akıncı’nın buradan çıkarken söyledikleri bizi ne hallere düşürdü. Bunu çok iyi bilenlerdenim. Aile fertlerimden bile ‘ne yapıyorsun Ersin’ diye bana mesajlar geldi. Bu ülkenin bir takım ihtiyaçları, temel bazı sorunları vardır. Tüm bunları da değerlendirmemiz gerekir. Aldığımız kararların da yerinde olduğu ifade ediliyor. Bu kararlar zamanında alındı. Bir tek kalan insanları evine kapamadır. Bunun da yapılması pek mümkün değildir” şeklinde konuştu.