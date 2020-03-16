24 saatte 368 kişi öldü

Avrupa'nın Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkesi İtalya, salgınla ilgili son verilerini güncelledi. Son 24 saatte ülkede 368 kişinin öldüğü 3 bin 590 kişinin ise enfekte olduğu bildirildi.

Çin’in Wuhan kentinden bütün dünyaya yayılan ancak İtalya’da felakete dönüşen Corona virüsü salgınında, yetkililer son verileri güncelledi.

İtalya açıklanan son verilerle birlikte virüs salgınının en çok etkilediği ikinci ülke olma özelliğini korumaya devam etti.

Ülkede virüs yüzünden toplamda 1809 kişi ölürken 24747 vaka tespit edildiği belirtildi. Bu vakalardan tedavi edilenlerin sayısı ise 2335 olarak bildirildi.

Yetkililer 1518 kişinin durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

İlk iki vakanın 15 Şubat’ta duyurulduğu İtalya’da salgının boyutu Şubat sonunda değişti.

27 Şubat’ta 655 kişinin enfekte olduğu duyurulan İtalya’da 2 Mart’taki vaka sayısı 2036 olarak ifade edilmişti.

Mart ayının başından bugüne kadar ise 20 binden fazla kişi hastalığın pençesine düştü.

İtalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.