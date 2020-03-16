Değirmenlik'te ekipler seferber

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri “Koronavirüs (COVID-19)” karşı mücadele kapsamında geniş çaplı ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Beldesi içerisinde bulunan tüm okulları, oyun alanlarını, camileri, otobüsleri ilaçlayan ekipler virüse karşı etkili dezenfektan kullanırken, ekipler ayrıca, Ercan Havaalanı’nda Ercan Sivil Havacılık binası, İtfaiye, Gümrük, Taksiciler ve Zabıtaları da ilaçladılar.

Bölgede bulunan; Değirmenlik İlkokulu ve Anaokulu, Cihangir-Düzova Okul Öncesi ve İlkokul, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Dilekkaya İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Değirmenlik Lisesi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Anaokulu ile birlikte kreşler de ilaçlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; tüm ilaçlamaların Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare edilerek yapıldığını kaydetti.

Bu yıl yapılması planlanan tüm etkinlik ve festivallerin risk söz konusu olduğundan iptal edildiğinin altını çizen Karavezirler, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi ve toplu, kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda halkı uyardı.

Değirmenlik Belediyesi ayrıca; özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler haricinde; dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi, kahvehaneler ve bunun gibi yerlerin 27/03/2020 kapalı olacağını duyurdu.

