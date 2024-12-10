110 milyon TL bütçe ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında finansman sağlanan 2024 Mali Destek Programı başvuru süreci başladı.
Açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA’nın koordinasyonunda ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ile yürütülen 2024 Yılı Mali Destek Programları, toplamda 110 milyon TL’lik bütçe ile ekonominin çeşitli sektörlerine destek sağlayacak.
Hazırlıkları tamamlanan programlar kapsamında dört farklı destek paketi sunulacak.
Destek paketleri
Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
Hedef Kitle: Sanayi sektörü işletmeleri
Üst Limit: bir buçuk milyon TL
Toplam Bütçe: 30 milyon TL
2024 Girişimcilik Hibe Programı
Hedef Kitle: 1989 sonrası doğumlu girişimci adayları
Üst Limit: bir milyon TL
Toplam Bütçe: 30 milyon TL
Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Hedef Kitle: Turizm sektöründeki işletmeler
Üst Limit 2 milyon TL
Toplam Bütçe: 30 milyon TL
Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
Hedef Kitle: Tarım ve hayvancılık sektörü işletmeleri
Üst Limit: 650 bin TL
Toplam Bütçe: 20 milyon TL.
Başvuru Süreci ve Bilgilendirme
Programlara ait başvuru rehberleri ve formlar, bugün saat 11.00 itibarıyla ilgili paydaşların web sitelerinde yayınlanacak. Başvurular şu tarihler arasında elektronik ortamda alınacak:
Sanayi, Turizm ve Tarım Programları:
Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024- 28 Ocak 2025
Matbu Başvuru: 31 Ocak 2025’e kadar
Başvuru adresi: https://tchibe.kei.gov.tr/
Girişimcilik Hibe Programı:
Elektronik Başvuru: 9 Aralık 2024- 28 Ocak 2025
Başvuru adresi: https://girisimcilik.kei.gov.tr/.