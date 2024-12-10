Abdullah SUİÇMEZ

Dünyanın gündeminde ilk sırayı Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili gelişmeler yer alırken, Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Suriye vatandaşları da sevinç gösterileri yaptı. Rum basın haberlerine göre; adadaki Suriyelilerin geri dönüşü için yoğun hazırlık yapılıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde ise gündemin ilk sırasında yine ‘Patates Harekatı’ var.

Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal edilen ucuz patateslerden almak için dün sabahın erken saatlerinden itibaren ambarların önünde beklemeye başlayan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Saat 07.15’ten itibaren ambar önünde toplanan ve sıra numarası alan vatandaşlar, yaklaşık 5 saatlik bir beklemeden sonra bir torba patates alabilirken, geç gidenlerin umudu bugüne kaldı.

Ne dediler…?

Omsan Amca

“Ben inat ettim, 100 liraya patates almam. Evin ihtiyacını almak için geldim. geçen hafta geldim, kalmadığı için alamadım. Geçitkale’ye de gittim, orada da bulamadım. Demek ki daha fazla patates getirilmesi gerekiyor.”

Kemal Barbet

“Reşat Akar da olmasa halkı düşünen yok. Rum bunu bize yapmadı. Gıda kuyruğuna hiç girmedik. Şimdi sabahın köründe insanlar geliyor, perişan oluyor. İnsanlar saatlerce bekletiyorlar. Her bölgeye, belediyelere versinler dağıtsınlar. İnsanlara bu eziyeti neden yapıyorlar.”

Mehmet Karlıtepe

“Sabah 08.00’de geldim, 130’uncu sırayı aldım. Çocuklarımı almaya okula gideceğim ama gidemiyorum. Emekliyim, ayda 32 bin TL maaş alıyorum. Geçinemiyorum, bu nedenle daha ucuz olduğu için patates almaya geldim. Buraya gelen onlarca insan da benimle aynı nedenden sıraya giriyor.”

Veysel Atik

“İnsanları burada saatlerce beklerken görünce hüzünlenmemek mümkün değil. İnsanlar 10 kilo patates için geliyor. Ben saat 09.00’da geldim, sıra bulamadım. Bir arkadaşım saat 07.00’de gelmiş, ilk ona girmiş. 1970’lerde Türkiye’de böyle kuyruklar olurdu. Şimdi bu neyin kuyruğu, anlamakta güçlük çekiyorum. Bu bize reva mı? Bir emekli 40 yıl çalışıyor, rahat edeceği dönemde patates kuyruğuna giriyor. İçler acısı bir durum.”

Hakime Nuri

“Dışarda 100-120 lira, burada 26 lira, daha uygun olduğu için geldik. Umarım bize de kalır alırız.”

Cumali Yılmaz

“Geçen hafta pazara gittim, bir kilo patates 100 liraydı, burada 26 lira. 10 kilo alırsak 700 lira kar etmiş olacağız. Türkiye’de en güzel patatesin kilosu 10 lira. Bu kadar da olmaz. Sabahın köründen beri bekliyoruz.”