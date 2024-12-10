Türk tarafından yanıt bekleniyor

Kıbrıs Rum tarafının yeni geçiş kapılarının açılması konusunda yaklaşık bir ay önce öneri sunduğu, Kıbrıs Türk tarafının ise henüz öneri sunmadığı iddia edildi.

Haravgi gazetesi “Lefkoşa: Yeni Geçişlerle İlgili Öneri Sadece Kıbrıs Rum Tarafı Sundu” başlıklı haberinde Rum Haber Ajansı KİPE’nin bilgilerine atıfta bulunarak, Kıbrıs Rum tarafının, müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla, “Piroi(Gaziler)-Athienu”(Kiracıköy) ve “Kokkina”(Erenköy) geçişleri dahil olmak üzere yeni geçiş kapılarıyla ilgili öneri sunduğunu yazdı.

Rum müzakereci Menelau tarafından sunulan öneriye şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar aracılığıyla Kıbrıs Türk tarafınca yorum yapılmadığını, reaksiyon ve yanıtın verilmediğini iddia eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sınır kapıları konusunu görüşmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamasına da yer verdi.