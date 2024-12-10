Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Ahmet Ceylan ile Şehit İzzet Ahmet ve Şehit Fuat Mehmet Türköz’ün ailelerini ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada mücahit olarak hizmet veren gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu söyledi.

Büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelere teşekkür eden Tatar, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi olduğunu belirtti, Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

İzzet Ahmet’in yaralı bir kadını taşırken düşen bomba sonucu şehit olduğunu dile getiren Tatar, geçmişte yaşananların unutulmaması için verilen mücadele ve yapılan fedakarlıkların gençlere anlatılması gerektiğini vurguladı.

Liderler BM resepsiyonuna katılacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün saat 19.00’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliği yapacağı geleneksel yıl sonu resepsiyonuna katılacak.

