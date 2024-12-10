Kriz önlendi

Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın (HTKS) Ercan Hava Trafik Kontrol Şubesi, Kule Kontrol biriminde yapacağı grevin 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Karar, önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde dün 08.30-19.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan grev, Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye ve 8.12.2024 tarihinde yayımlanan 54/2024 sayılı Elzem Hizmetlerde Grev Yasağının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan Sivil Havacılık Hizmetleri ile Havaalanları Hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde, 9 Aralık 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin 9.12.2024 tarihinden itibaren, 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.” denildi.

Karara tepki de var

Öte yandan Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (K.E.S) Başkanı Buran Atakan, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın (HTKS) grevini askıya alan hükümeti eleştirerek, Ercan Havaalanı’ndaki çalışanlara destek belirtti.

“Var olan aksaklıklar ötelenemez. Hükümet ateşle oynuyor” diyen Buran Atakan, Ercan’daki çalışanların atacağı her türlü adıma halkın güvenliği için sonuna kadar destek vereceklerini yineledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024, 10:03