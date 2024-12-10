1971’den sonra bir ilk

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in günü birlik ziyaret için bugün Kıbrıs’a geleceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceği belirtildi.

Rum basını 1971 yılından bu yana ilk kez bir İngiltere başbakanının Kıbrıs’a geleceğine dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi; İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in ziyaretinin bölge turunun bir parçası olduğunu yazdı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, ziyaretin tipik bir nezaket ziyareti değil, Londra ile Lefkoşa arasında stratejik bir diyaloğun başlamasını da sağlayacağını yazdı. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, iki ülke arasındaki ikili diyaloğa süreklilik kazandırma adına, mevkidaşıyla görüşmek üzere ileriki günlerde İngiltere’ye gideceği belirtildi

Habere göre, Starmer’in gündeminin en üst sıralarında bölgedeki güvenlik, ekonomi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanması bulunuyor.

Rum Yönetimi açısından ise gündemde Kıbrıs sorununun ötesinde, bölgedeki istikrar kapısı olarak Güney Kıbrıs’ın rolü, ekonomi ve iki ülkedeki yatırımlar yer alıyor.

Ziyaret konusunda saraydan yapılan açıklamada, iki aydan kısa bir süre önce Londra’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Starmer ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yarın Kıbrıs’ta bir araya geleceğine dikkat çekti.

İngiltere başbakanının ziyaretinin, ikili ilişkiler açısından dönüm noktasını da teşkil ettiği iddia edilen açıklamada, bu ziyaretin 1971 yılında, o dönemin Başbakanı Edward Heath’in ziyaretinin ardından ikili düzeydeki ilk ziyaret olduğu kaydedildi. John Major’ün 1994 yılındaki ziyaretinin ise Commonwealth çerçevesinde olduğu anımsatıldı.

İlişkilerde önemli bir gelişme

Hristodulidis ile Starmer arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir gelişme olarak da nitelendirildi.

Gazete, İngiltere Başbakanı Starmer’in ziyaret programına da yer verirken, Starmer ile Hristodulidis’in Rum Başkanlık Sarayı’nda sabahleyin baş başa görüşme gerçekleştireceğini ardından ise heyetler arasındaki görüşmeye geçileceğini yazdı.

Habere göre, görüşmede, ikili ilişkiler, savunma ve güvenlik alanında iş birliği, eğitim, kültür, yatırım ve enerji konuları ele alınacak.

Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının da ele alınması beklenen görüşmede sığınmacı meselesi, AB-Birleşik Krallık ilişkileri ve Ukrayna’daki durumun da görüşülmesi bekleniyor.

Gazete bugün öğleden sonra Ada’dan ayrılması beklenen Starmer’in, noel yortusu ve yeni yıl ışığında İngiliz askerlerini görmek ve sohbette bulunmak amacıyla Ağrotur’daki İngiliz üslerini de ziyaret edeceğini yazdı.

