Arayan, soran olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Adewela Musefiu Adegboyega ve Ayinde Kafayat Oriyomi tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verilirken, Adegboyega'nın 740 gün, Oriyomi'nin ise bin 122 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 8 Aralık 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'de bulunan Adegboyega'nın yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 740 gün, Oriyomi'nin ise 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 122 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre herhangi bir suç işleyip işlemediklerinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan 3 gün süreyle ste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

