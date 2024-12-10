Haftada 5 gün poliste

Lefkoşa ve Girne’de Gelir ve Vergi Dairesi ile araç mukayyitliğine sahte vekaletname ibraz ederek, bir şahsa ait aracı sattığı, 20 bin sterlin aldığı iddia edilen Enver Yücel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında sahte evraklarla başkalarına ait malların tapularını aldıkları, düzenledikleri vekaletnamelerde 3 ayrı şahsa ait taşınmazları sattıkları ve toplam 640 bin Sterlin temin ettikleri iddiasıyla geçtiğimiz tutuklanan 5 kişiden biri olan Enver Yücel 3 ay arayla yakalandığı ikinci suçlamadan teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde A.Ç.’nin (E-51) aracını satmak için sahte vekaletnameyle önce Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine, ardından Girne’de araç mukayyitliğine başvurarak, sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının sahte vekaletnameyle aracı sattığını ve 20 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu meseleyle ilgili 6 Aralık’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını; ifadesinde sahte vekaletnameyi Lefkoşa ve Girne’de tedavüle sürdüğünü kabul ettiğini ancak belgeyi hazırlayanın kendisi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Polis memuru, Yücel’in sahte evrak suçlarından 7 yıl hapse mahkum edildiğini, 2018’de cezaevine girdiğini, 2025’te tahliye olması gerekirken, 2020’de şartlı tahliye olduğunu kaydetti. Polis, zanlı Yücel’in şartlı tahliye süresi içerisinde söz konusu suçu işlediğini belirtti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 5 gün ispat-ı vücut yapmasına, 3 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

