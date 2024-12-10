Polis peşlerinde

Suna ERDEN

Yabancı kişileri sahte evraklar düzenleyerek turist vizesiyle ülkeye getirdikleri ve kişi başı bin 800 dolar aldıkları iddia edilen TezTur Seyehat Acentesi sahibi Tezer Mercan ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Nissanka Sadunii Wasa de Silva, ayrıca suça karışan Ahsan Chaudhary ve Priyadursha Opatha Vithange yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İnsan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılardan Mercan ile Silva hakkında 7 gün süre talep edildi.

Delilleri tahrip etme suçundan tutuklanan Ahsan Chaudhary’in teminatla serbest kalmasına karar verilirken, ülkeye turist vizesiyle giriş yapıp, kayıt dışı duruma düşen Priyadursha Opatha Vithange’nin ise 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Duruşmada zanlı Silvan’ın ifadesinde defalarca sahte vizeyle birçok Sri Lanka uyruklu şahsı ülkeye getirdiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, ülkeye getirilen 11 kişinin arandığını söyledi.

Sahte belgelerle turizm

Polis, öncelikle Tezer Mercan ve Nissanka Sadunii Wasa de Silva hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığının insan ticaretiyle ilgili haberler üzerine yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada 2024 yılı Mayıs- Kasım ayları arasında zanlı Silva'nın talebi üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin Sri Lanka uyruklu Priyadursha Opatha Vithange ve bir şahsı, kişi başı bin 800 dolar para karşılığında KKTC’ye giriş yapması için sahte evrak hazırladığını açıkladı. Polis, Sri Lankalı 2 şahsın Gönyeli’deki bir otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi gösterilerek, kayıtlarının yapıldığını belirtti.

Polis, böylelikle 2 şahsın ülkeye turist vizesiyle girişlerinin sağlandığını ifade etti.

Ön izin yoksa turist vizesi var

Polis, Priyadursha Opatha Vithange’nın Mali Şube’ye celp edilerek, ifadesinin alındığını söyledi. Polis, Vithange’nin ifadesinde adaya zanlı Silva’nın whatsaap üzerinden gönderdiği turist vizesiyle yaptığını amacının ülkede çalışmak olduğunu, zanlı Silva’nın da bunu bildiğini söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlı Silva’nın tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Silva'nın gönüllü ifade vererek, üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına ön izin verilmediği için Tezer Mercan ile birçok kez Sri Lanka uyruklu birçok şahsı turist vizesiyle ülkeye getirdiklerini söylediklerini aktardı. Polis memuru, Tezer Mercan’nın 6 Aralık tarihinde Bostancı Sınır Kapısından çıkış yapmak üzereyken yakalandığını söyledi.

11 kişi aranıyor

Polis, zanlı Mercan ile Silva’nın mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı Mercan’ın iş yerinde arama yapıldığını, 4 bilgisayar ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, 16 ifade alındığını, aranan şahıs sayısının 11’e çıktığını belirtti. Polis, zanlı Mercan’ın 8 Aralık’ta gönüllü ifade vererek, bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Silinen binlerce fotoğraf geri yüklendi

Polis, zanlı Mercan’ın sınır kapısında yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonuyla ilgili yapılan incelemede 14 bin 964 adet fotoğraf ve 800 de videonun silindiğini belirlediklerini, silinen fotoğrafların bir gün süren çalışma sonucu geri getirildiğini ve tümünün inceleneceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Mercan ile Silva’nın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Delilleri tahrip etti

Zanlılar Mercan ile Silvan’ın ardından zanlı Ahsan Chaudhary mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı Chaudhary'nin ise “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Gönyeli'deki Royal Place otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının rezervasyon kayıtlarında bin 800 dolar karşılığında, ülkeye getirilen 2 kişinin kaydıyla ilgili TezTur'un adını silip wallking yazıp delili tahrip edip, evrakı sahteledikten sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu zanlının insan kaçakçılığıyla ilgisinin olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu, KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Zanlının iddiaları araştırılacak

Duruşmaya son olarak zanlı Vithange çıkarıldı. Polis memuru, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının da 3 gündür tutuklu olduğunu, ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapacaklarını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

İki zanlı 7 gün daha tutuklu

Mahkeme, zanlı Mercan ile Silva’nın 7,Vithange’nin ise 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkeme, zanlı Ahsan Chaudhary’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-ı vücut yapmasına ve 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.