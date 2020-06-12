İthal ürünlerde zehir

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 5 ürünün “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edildiği; yerli ürünlerin ise temiz çıktığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 5-11 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden 25 numuneden 20 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürün bulundu.

Açıklamada, ithal kırmızı kalifornia biber, sarı kalifornia biberde ve çeri domateste Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin, firmaların isteği üzerine imha edildiği; ayrıca siyah üzümde ve kirazda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün, firmaların isteği üzerine menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünler temiz çıktı

Yerli Ürünlerden ise 16 numunede 16 numunenin temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.