Hastane yok, endişe var

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 12. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun açıklandığı toplantıda konuşan Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son derece sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, tedbiri elden bırakmadan devam etmek gerektiğini söyledi.

Sağlık, hane halkı, işletme ve esnafın desteklenmesi için ayrılacak kalemlerden tasarrufa gidilmemesi gerektiğini söylediklerini belirten Erhürman, bunun yapılmadığını ve örneğin pandemi hastanesinin hâlâ hayata geçirilmediğini, bunun da “tedirginlik ve endişe yarattığını” kaydetti.

Ekonomi konularına de değinen Erhürman, kaynakları doğru kullanmamanın ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Taleplerin ortaklaştırılması gerektiğini söyleyen Erhürman, bu yapılmazsa sınır kaynakların yanlış yerlere yapılacağını belirtti.