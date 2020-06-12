Araçları yoldan çekmeliler!

Ombudsman Emine Dizdarlı, KAR-İŞ üyelerinin trafiği engelleyen araçlarını yoldan çekmesi gerektiğini açıkladı

Araçları yoldan çekmeliler!
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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyelerinin Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önünde ve Girne Caddesi’nde park edilmiş, trafiği engelleyen araçlarını çekmesi gerektiğini belirtti.

Kar-İş’in beşinci güne giren araçlı eylemiyle ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, “Kar-İş üyelerinin KKTC Anayasası hükümlerinde belirtilen demokratik hakkı kullanırken sağduyulu davranmalarını, başkalarının haklarını ihlal etmemelerini ve toplum bireylerinin haklarını ihlal eden yol içerisinde park edilmiş bulunan ve trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları gerekmektedir.” Dedi

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
salih
salih - 4 saat Önce

baskasının hakkını gasp ederek hak aranmaz

ali
ali - 3 saat Önce

sayın dizdarlı doğru söylüyor.artık alın ve evinize gidin yeter lefkoşalıya çektirdiğiniz eziyet.gazeteci dövmekle zaten yanınızda kimse kalmadı.

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