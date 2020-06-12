Araçları yoldan çekmeliler!

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) üyelerinin Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önünde ve Girne Caddesi’nde park edilmiş, trafiği engelleyen araçlarını çekmesi gerektiğini belirtti.

Kar-İş’in beşinci güne giren araçlı eylemiyle ilgili yazılı açıklama yapan Dizdarlı, “Kar-İş üyelerinin KKTC Anayasası hükümlerinde belirtilen demokratik hakkı kullanırken sağduyulu davranmalarını, başkalarının haklarını ihlal etmemelerini ve toplum bireylerinin haklarını ihlal eden yol içerisinde park edilmiş bulunan ve trafik için engel teşkil eden araçlarını çekerek yasalara uymaları gerekmektedir.” Dedi