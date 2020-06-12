‘Play-out dışında kalacağız’

K-Pet Süper Lig takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nun çiçeği burnunda başkanı Ahmet Ertay öncelikli hedeflerinin play-out dışında kalmak olduğunu söyledi.

Kulübü yukarılara taşıyacağız

Ahmet Ertay önceki akşam gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda üyelerin onayını alarak başkanlığa seçildiğini kaydederek bundan sonraki dönemde Baf Ülkü Yurdu kulübü için çalışacağını ve kulübü yukarılara taşımak için uğraşacağını kaydetti.

Başkan Ahmet Ertay göreve gelirken öncelikli hedeflerinin takımı play-out sıralamasının dışında tutmak olduğunu kaydederek, gelecek sezon için de planlamalarının sezon sonundaki duruma göre şekilleneceğini vurguladı.

Altyapıya daha çok önem vereceğiz

Altyapıya daha çok önem vereceklerinin altını çizen Ahmet Ertay “Bütün kulüplerin geleceğinin altyapı olduğunu söylüyoruz. Kendi futbolcumuzu yetiştireceğiz. Baf Ülkü Yurdu geçmişte bu şekilde şampiyon olmuştu. Yine eski günlere dönmek istiyoruz” dedi.

Önceki akşam görevi devralan Ahmet Ertay yönetim kurulu listesinin büyük oranda hazır olduğunu ancak son teyitlerin alınmasından sonra pazartesi veya salı günü netleştirilip açıklanacağını söyledi.