“Kamuda ciddi reformlara ihtiyaç var”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu”nun açıklandığı etkinlikte konuşma yaptı.

Kamuda birçok alanda ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen ve kaynakları etkili kullanmanın önemine değinen Taçoy, istatistiki bilgilerin toplanması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

“Çok sayıda krizle boğuştuk. Tüm krizlerden güçlenerek çıktık” diyen Taçoy “Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin katkıları ile bu krizi de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm teşvik sistemlerinin ihtiyaçlara göre yeniden belirleneceğini ifade eden Taçoy, sektör temsilcileriyle iş birliklerini devam ettireceklerini, hükümetin kısa süre içinde reel sektör odaklı yeni bir kalkınma programını kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.