Meclis’te yaz için olağanüstü birleşim planı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 12. Rekabet Edilebilirlik Raporu açıklandı. Burada konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ekonomin önünü açacak bazı önemli yasaların 8-10 yıldan beri Meclis’ten geçmeyi beklediğini söyleyerek, bu dönemde tasarıların görüşmelerinin tamamlanması halinde, temmuz ve ağustos aylarında olağanüstü birleşimle geçmelerinin sağlanabileceğini belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay, bundan sonraki süreçlerde Türkiye ile protokol, Avrupa Birliği ile yapılacak iş birlikleri noktasında kamusal kapasitenin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

“Bizim ülkenin ekonomisini nereye doğru yönlendireceğiz sorusunu sorup yanıtları bulmamız ve buna yönelik eksiklikleri gidermek için çalışma yapmamız gerekiyor” diyen Uluçay, kurumsal kapasitenin artırılması gerektiğini kaydetti.